Ecologia | donne e comunità al centro di una nuova politica

huffingtonpost

: RT @ilColibriLGBT: Femminismo, ecologia, dialogo: ecco le fondamenta su cui sta nascendo Jinwar. Per mostrare come il potere delle donne po… - Pietro_Bruno_ : RT @ilColibriLGBT: Femminismo, ecologia, dialogo: ecco le fondamenta su cui sta nascendo Jinwar. Per mostrare come il potere delle donne po… - KatyaParente : RT @ilColibriLGBT: Femminismo, ecologia, dialogo: ecco le fondamenta su cui sta nascendo Jinwar. Per mostrare come il potere delle donne po… - ilColibriLGBT : Femminismo, ecologia, dialogo: ecco le fondamenta su cui sta nascendo Jinwar. Per mostrare come il potere delle don… -

(Di martedì 27 novembre 2018) In Europa il mix trae protagonismo delle comunità locali è alla base di quella che è stata definita l'onda verde che ha portato gli European Greens a vincere in Baviera, Lussemburgo e Belgio. Una propostafatta di concretezza e centralità dei territori al di là degli ideologismi ma che suona tanto tanto lontana dal "né di destra né di sinistra" dei nostrani 5 stelle.Quella dei Verdi Europei è una propostavisionaria che punta su obiettivi da raggiungere ma con la capacità di tenere insieme valori imprescindibili come i diritti umani e la giustizia sociale. Da pochi giorni questa propostaha due volti che la rappresenteranno come capilista alle Europee 2019: sono la tedesca Ska Keller e l'olandese Bas Eickhout.Nel suo discorso Ska ha detto: "siamo sotto attacco, l'attacco della ...