Ecco perché la manovra è insostenibile | il deficit esplode | non scende  

Con il freddo aumenta la pressione sanguigna : Ecco perché e con quali effetti : Coprirsi bene durante i mesi più freddi non ci protegge solo dal freddo, ma ci aiuta anche a controllare la pressione sanguigna. Le basse temperature restringono i vasi sanguigni facendo aumentare la pressione sanguigna, poiché è richiesta una pressione maggiore per spingere il sangue attraverso le vene e le arterie ristrette. Anche se la vasocostrizione in condizioni fredde è uno dei meccanismi di sopravvivenza che ci aiuta a preservare il ...

Cagliari-Torino - Ecco perchè Mazzarri non sarà in panchina : Cagliari-Torino, Mazzarri non sarà in panchina. Si chiude la 13^ giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con il match tra Cagliari e Torino, due squadre alla ricerca di punti per la salvezza e per l’Europa League. Non sarà in panchina l’allenatore Walter Mazzarri, il tecnico ex Napoli e Reggina ha accusato un malore durante l’allenamento del venerdì e per questo motivo è stato costretto ad ...

Domenica Live Milton Morales Ecco perché mi hanno arrestato : L’ex ballerino Milton Morales è stato ospite a “Domenica Live” è ha raccontato il perché è stato arrestato a Miami: “E’ stata l’esperienza più brutta della mia vita. Nella foto che avete mostrato, sono con la maglietta da massaggiatore. Non ero vestito da poliziotto. Ho visto un macchinone nero, e quando mi avvicina che c’era una poliziotta. Ho abbassato il finestrino come qualunque cittadino del mondo e le ho detto: “Non ...

River-Boca Juniors - la testimonianza shock dell’autista del pullman : “sono svenuto - Ecco perché non ci siamo schiantati” : L’autista del pullman del Boca ha parlato degli attimi di paura vissuti al di fuori dello stadio Monumental, rivelando un clamoroso retroscena Una guerriglia vera e propria, scene pazzesche che hanno causato il ferimento di alcuni giocatori, pronti a giocarsi la partita dell’anno. La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors è stata rinviata a data da destinarsi per via degli scontri avvenuti fuori dallo stadio ...

Fiato sospeso per InSight - conto alla rovescia per la discesa su Marte : Ecco perché gli ingegneri definiscono la fase di atterraggio come “minuti di terrore” : Sbarcherà il 26 novembre su Marte un altro rover, a 6 anni di distanza dall'”ammartaggio” di Curiosity e a 2 anni dall’incidente del lander europeo Schiaparelli: InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), missione targata NASA, sarà il 14° veicolo a posarsi sul pianeta rosso dopo la prima missione, la sovietica Mars 2 del 1971. Se tutto procederà secondo i piani sarà il 3° rover ...

River-Boca : Ecco perché oggi Buenos Aires rischia la «fine del mondo» : L'ha scritto Gabriel Batistuta su Twitter: «Che vergogna, e davanti al mondo intero». E la settimana prossima a Buenos Aires ospitano il G20. Brividi. Il grande scrittore uruguaiano Eduardo Galeano ...

Zelda - Ecco perché ogni capitolo ha uno stile diverso - : Uno stile che è piaciuto perché 'combina il realismo del mondo di gioco con la sua giocabilità'. Una conferma che d'ora in avanti sarà questo ciò che dovremo aspettarci dalla saga? Fonte: ...

Crackdown 3 - co-op da quattro a due giocatori : Ecco perché : Sulla questione invito, quella adottata è probabilmente la soluzione migliore, visto che il mondo di gioco è completamente aperto fin dal primo momento e avremmo potuto ritrovarci degli utenti ospiti ...

Iran - il regime dà una svolta social e digital : Ecco perché - : L'Iran è uno dei 15 paesi al mondo per la nanotecnologia, visto che produce 330 prodotti che vengono oggi esportati in 15 nazioni, ed è tra i primi 10 al mondo per le cellule staminali. E ora sta ...

Martina Franca : il consigliere comunale e l'ex vicesindaco - Ecco perché Parla Giuseppe Chiarelli : L'intenzione è inoltre quella di contribuire ad avvicinare e formare alla politica gli intenzionati, per evitare scelte pericolose verso incompetenza e impreparazione rispetto all'attività ...

NoiPa - mancato pagamento stipendio : Ecco perché : mancato pagamento: cosa significa “non liquidato per capitolo incapiente”? E’ ciò che si ritrovano scritto su NoiPa alcuni supplenti. Non sono mancate le polemiche e vediamo allora il significato di tale dicitura, ricordando che per i supplenti è a disposizione sulla piattaforma NoiPa il self service per poter vedere la situazione dei pagamenti del proprio stipendio. NoiPa stipendio: ‘Non liquidato per capitolo ...

Class action - la riforma solleva almeno tre dubbi : Ecco perché : ... inserito nel codice di procedura civile, rende ancora più importante che le regole siano equilibrate, perché in caso contrario l'impatto sull'attività delle imprese e sull'intera economia può essere ...

Tom Felton : "Ecco perché non ho mai riguardato Harry Potter" : Mentre però legioni di fan in tutto il mondo hanno guardato e riguardato gli otto capitoli dedicati a Potter e compagnia, c'è una persona che non l'ha fatto e non ha intenzione di farlo a breve: si ...

Il documentario di Renzi finisce su Discovery. Ecco perché : Roma. “Firenze secondo me”, il documentario di Matteo Renzi su Firenze, andrà in onda su Discovery sulla Nove. “Sono molto felice. Grazie a Lucio Presta e a tutta la sua straordinaria squadra che ha lavorato per mesi sotto il sole di Firenze. E grazie a Discovery che metterà in onda in Italia sulla