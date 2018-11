Ecco «Mister Index» per far scalare all' Italia gli indicatori internazionali

“Ammartaggio” perfetto : InSight si prepara a svelare i misteri di Marte - Ecco un’altra FOTO dal Pianeta Rosso : La sonda InSight della NASA atterrata su Marte nella serata di ieri ora italiana ha inviato una seconda FOTO (la prima, inviata quattro minuti e mezzo dopo l’atterraggio, mostrava la polvere dell’atterraggio ancora presente sull’obiettivo): nell’immagine in alto è possibile notare uno scorcio del Pianeta Rosso visto dal braccio meccanico della sonda. In soli 7 minuti (i ben noti “minuti di terrore“) la sonda ...

Stefano De Martino - Ecco chi è la “ragazza misteriosa” fotografata con lui a Milano : Il gossip non dà proprio tregua a Stefano De Martino. Da quando è naufragato il matrimonio con Belen Rodriguez, c’è grande curiosità sulla vita sentimentale del ballerino. Curiosità alimentata dal fatto che lo stesso Stefano mantiene il più stretto riserbo su questo aspetto. Tutti a chiedersi, allora, sarà single o fidanzato? Fino a poco tempo fa lo si immaginava al fianco di Gilda Ambrosio, l’influencer e stilista amica di Chiara Ferragni con ...

Svelato il mistero di "Sex and the City 3" : Ecco perché non si farà : C'è un motivo se "Sex and the City 3" non si farà. Il terzo capitolo della saga di film dedicati alla serie tv non vedrà la luce perché la sceneggiatura non è piaciuta ad alcune delle protagoniste, come Kim Cattrall (Samantha Jones). Il lungometraggio prevedeva la morte di Mr Big ad inizio narrazione: con ogni probabilità il film si sarebbe incentrato tutto su Carrie, interpretata da Sarah Jessica ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e il mistero : 'Ecco come campa oggi' - la verità dietro questa foto : Pensavamo di aver scoperto cosa fa oggi Sara Affi Fella , a due mesi dallo scandalo che l'ha portata alla cacciata da Uomini e donne . E invece il giallo sulla ex tronista continua. Novella 2000 aveva ...

Il mistero di Sex and the City 3 svelato - Ecco perché il film non arriverà : Se Sex and the City 3 non si farà mai è per questo motivo: la sceneggiatura del terzo film prevedeva che Mr Big, Chris Noth , sarebbe morto subito, poco dopo l'inizio della narrazione. Molto ...

RiEcco il sottomarino sparito. Ma troppi misteri negli abissi : ...indotto' per ottenere un impatto mediatico maggiore alla vigilia del G20 che l'Argentina ospita a fine novembre con un presidente come Mauricio Macri alle prese con un'inflazione al 40% e un'economia ...

Nina Moric e Corona - la foto del matrimonio nasconde un mistero : frase in croato - Ecco cosa significa : Il matrimonio tra Nina Moric e Fabrizio Corona in una foto di 17 anni fa. Risale al 2001 lo scatto pubblicato su Instagram sia da Nina Moric che da Fabrizio Corona in segno di...

Nina Moric e Corona - la foto del matrimonio nasconde un mistero : frase in croato - Ecco cosa significa : Nina Moric e Fabrizio Corona, la pace è fatta. La modella croata e l'ex re dei paparazzi hanno trovato finalmente un po' di serenità dopo l'accordo in tribunale per...

Nina Moric - la foto del matrimonio con Corona e il mistero della frase in croato : Ecco cosa significa : Nina Moric e Fabrizio Corona, la pace è fatta. La modella croata e l'ex re dei paparazzi hanno trovato finalmente un po' di serenità dopo l'accordo in tribunale per...

Napoli - Fabian Ruiz : “Giochiamo per i tifosi. Ecco cosa ci chiede sempre il mister” : Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mix zone al termine della partita vinta sul campo del Genoa. L’ex Betis Siviglia ha raccontato le sue impressioni riguardo la partita: “Il campo era molto difficile, sono molto felice per il gol e la vittoria perché era una partita difficile. Era molto difficile giocare […] L'articolo Napoli, Fabian Ruiz: “Giochiamo per i tifosi. Ecco cosa ci chiede ...

Fabrizio Corona : «Gioia Sonia è una ladra». Mistero su Instagram - Ecco chi è e cosa sta succedendo : Fabrizio Corona sucita al curiosità dei follower che lo aspettano per l'appuntamento con Verissimo di questo pomeriggio con una misteriosa storia pubblicata su Instagram. Nel...

Fabrizio Corona - mistero su Instagram : «Gioia Sonia è una ladra». Ecco chi è e cosa sta succedendo : Fabrizio Corona si prepara per l'appuntamento con Verissimo di questo pomeriggio facendo crescere l'attesa nei suoi follower con storie su Instagram in cui annuncia grandi colpi di scena...

Catacombe di San Gaudioso - il misterioso luogo di Napoli che ha ispirato Totò : Ecco perché : Si racconta che fu passeggiando fra le sepolture dell’antichissimo cimitero di San Gaudioso che Totò trovò l’ispirazione per la sua celebre poesia “A’ Livella”. Come mai? perché questo luogo, con i suoi celebri affreschi e la sua storia secolare, nasconde una saggezza antica: siamo tutti uguali di fronte alla morte.Continua a leggere

Il mistero dell’aereo fermo nel cielo? Ecco il video che sta facendo discutere : qual è la causa dello strano fenomeno? : Vicino all’aeroporto di Vnukovo, a Mosca, alcuni automobilisti riprendono la scena di quello che sembra essere un aereo fermo nel cielo. I due non si riescono a spiegare il fenomeno, e ridono sbalorditi. Sul web, c’è chi ipotizza un forte vento contrario e chi propende per l’illusione ottica dovuta alla bassa velocità del velivolo in fase di decollo (o atterraggio).