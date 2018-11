Ecco la contromanovra di FI | Modifiche o arriva la Troika

ilgiornale

(Di martedì 27 novembre 2018) Milleduecento emendamenti per riscrivere da capo la legge di Bilancio ed evitare così che l'Europa ci commissari. È la "" che Forza Italia ha presentato a Montecitorio e che vuole introdurre misure fondamentali - a detta degli azzurri - per stimolare la crescita e non finire in recessione.Tornerebbe così la flat tax nella formulazione ideata e promossa dal centrodestra in campagna elettorale. E cioè con l'eliminazione delle aliquote Irpef al 38% e al 41% e l'aumento da 75mila a 150mila euro della soglia a partire dalla quale scatta l'aliquota del 43%. In pratica, tutti i redditi fino a 150mila euro ricadrebbero sotto l'aliquota del 27%o.Verrebbero inoltre abrogati il "sedicente reddito di cittadinanza" e la "sedicente quota 100", mentre verrebbe raddoppiato il fondo povertà. Tra le proposte degli azzurri non mancano gli aiuti alle famiglie, con l'aumento a mille euro annui ...