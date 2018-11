È morto Stephen Hillenburg | l’inventore del cartone animato SpongeBob | aveva 57 anni

E' morto Stephen Hillenburg - il creatore di Spongebob : Lutto nel mondo dell'animazione per bambini e non solo. E' morto, all'età di 57 anni, Stephen Hillenburg, creatore del famosissimo cartone Spongebob. Hillenburg è morto a causa della Sla, che aveva scoperto di avere il marzo dell'anno scorso.La vita di Hillenburg è sempre stata legata alle sue due passioni: l'animazione e la biologia marina. Nato nel 1961 a Fort Sill, si laureò nel 1984 alla Humboldt State University in interpretazione e ...