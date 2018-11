E' morto Stephen Hillenburg | il creatore di Spongebob

blogo

(Di martedì 27 novembre 2018)Lutto nel mondo dell'animazione per bambini e non solo. E', all'età di 57 anni,del famosissimo cartonea causa della Sla, che aveva scoperto di avere il marzo dell'anno scorso.La vita diè sempre stata legata alle sue due passioni: l'animazione e la biologia marina. Nato nel 1961 a Fort Sill, si laureò nel 1984 alla Humboldt State University in interpretazione e progettazione di risorse naturali. Fino al 1987 insegnò biologia marina e fu lui stesso biologo, ma decise di seguire anche la sua passione per l'animazione, ottenendo nel 1992 un Master in Belle Arti con una laurea d'animazione sperimentale.E', ildipubblicato su TVBlog.it 27 novembre 2018 20:15.