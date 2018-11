Dove andrà a finire il Gioco del Nuovo Ordine Mondiale?

Alessandra Mastronardi : 'Non so cosa succederebbe se Dovesse arrivare un bambino' : L'attrice Alessandra Mastronardi sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa come conferma il successo raggiunto dalla serie televisiva 'L'Allieva' che la vede protagonista con il collega Lino Guanciale. Il personaggio di Alice Allevi ha conquistato milioni di telespettatori italiani ma la Mastronardi è anche annoverata tra le protagoniste della fiction 'I Medici' capace di vantare la partecipazione di artisti di caratura ...

Alessandra Mastronardi pazza di Ross : “Se Dovesse arrivare un bambino…” : Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall: presto un figlio insieme? Alessandra Mastronardi è innamorata pazza di Ross McCall, l’attore inglese famoso per White Collar. I due stanno insieme da un anno, convivono a Londra e presto potrebbero allargare la famiglia. È la stessa attrice italiana a parlarne in un’intervista rilasciata a Grand Hotel. Del […] L'articolo Alessandra Mastronardi pazza di Ross: “Se dovesse ...

Mai dire talk nuovo programma della Gialappa’s Band : quando e Dove andrà in onda : Mai dire talk è il nuovo programma della Gialappa’s Band: quando andrà in onda Dopo il Grande Fratello Vip, la Gialappa’s Band arriverà con il nuovo programma Mai dire talk su Italia 1. Se ne parla da un po’ a dire il vero, ma la messa in onda era slittata. Oggi abbiamo una nuova data […] L'articolo Mai dire talk nuovo programma della Gialappa’s Band: quando e dove andrà in onda proviene da Gossip e Tv.

Sandra Milo e la ferita per l'ex marito Ottavio De Lollis : «Abbandonata con tre figli da crescere. Oggi non so Dove abita» : ?Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita?, Leggo.it torna parlare di Sandra Milo. L'attrice è stata ospite di...

Vieni da me - Sandra Milo : ‘Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere e non so neanche Dove abita’ : “È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino” a parlare è Sandra Milo, ospite lunedì 5 novembre, di Caterina Balivo a Vieni da me su Rai1. La Milo ha parlato dell’ex marito Ottavio De Lollis, con cui non ha più rapporti da anni. “Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre ...

Gli Home Visit di Fedez a X Factor : Dove porterà gli over per scegliere i tre che andranno ai live : Partirà giovedì 18 ottobre la fase degli Home Visit di X Factor, e sul canale ufficiale è arrivato il primo indizio sul luogo in cui Fedez porterà i suoi cinque over per la prova. La fase degli Home Visit di X Factor, infatti, si svolge all’esterno, in un luogo scelto dal giudice che accompagnerà i propri artisti. Dopo le due puntate dedicate alla fase dei Bootcamp, ogni squadra è passata da 12 elementi a 5. Fedez, capitano della ...

MAURIZIO BATTISTA SI RITIRA?/ Alessandra Moretti non vuole : "Ma Dove devi andare?" (Grande Fratello Vip 2018) : MAURIZIO BATTISTA, il comico al momento è il personaggio più discusso all'interno della casa. La lite con Enrico Silvestrin ha complicato la sua avventura. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:38:00 GMT)