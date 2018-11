DNA modificato | nascono gemelle in Cina - Magazine Pragma

DNA modificato per prevenire l'Aids : ... tra scetticismo e speranze, ecco come risponde la scienza Genetica preventiva e modifica del dna Per il momento si tratta di una notizia che non è stata ancora ufficializzata dal mondo scientifico , ...

Nati con DNA geneticamente modificato - gli esperti : “E’ un test non etico” : Un esperimento “indifendibile dal punto di vista etico” e “prematuro” per quanto riguarda la scienza: sono questi i primi commenti del mondo scientifico all’annuncio della nascita, in Cina, dei primi esseri umani geneticamente modificati al mondo: due gemelle nate con la tecnica del taglia-incolla il Dna, la Crispr, utilizzata per disattivare il principale gene che permette al virus Hiv di agganciarsi alle cellule. ...

Editing genetico - scienziato cinese : “Creati i primi esseri umani con DNA modificato” : La Cina è riuscita a creare i primi esseri umani geneticamente modificati. È quanto sostenuto da He Jiankui, un ricercatore cinese con formazione americana oggi impiegato alla Southern University of Science and Technology di Shenzhen, alla vigilia di una conferenza sull’Editing genetico in programma per martedì 27 novembre a Hong Kong. Secondo quanto racconta lo scienziato in un video pubblicato su Youtube (vedi immagine), le gemelle ...

Cina : scienziato afferma di aver modificato geneticamente il DNA di due gemelle : Lulu e Nana (sono nomi di fantasia per proteggere la loro privacy) sarebbero le prime due gemelle umane nate, perfettamente sane e in Salute, grazie alla tecnica di manipolazione genetica del DNA denominata Cispr. L'annuncio è stato dato direttamente su YouTube dallo scienziato cinese che ha realizzato l'esperimento. Si tratta del genetista He Jiankui della Southern University and Technology di Shenzhen. Lo scienziato ha anche chiarito che il ...

L'annuncio di uno scienziato cinese : "Nate le prime bambine con il DNA modificato" : Lo scienziato cinese He Jiankui, del Southern University of Science and Technology di Shenzhen, sostiene di aver lavorato a un progetto che ha fatto nascere i primi bambini geneticamente modificati. Si tratterebbe di due gemelle, Lulu e Nana, il cui Dna è stato alterato con Crispr, una potente tecnica in grado di riscrivere la mappa genetica.A riportare la notizia è stata l'Associated Press. All'agenzia il ricercatore ha descritto ...

Nati esseri umani con DNA modificato : “Possibili ricadute da Nobel” : Un ricercatore cinese sostiene di aver creato i primi bambini geneticamente modificati al mondo: si tratta di due gemelline, il cui Dna sarebbe stato alterato attraverso un nuovo potente strumento in grado di ‘riscrivere’ la base della vita, cioè il nostro codice genetico. Il medico lo ha rivelato a Hong Kong a uno degli organizzatori di una conferenza internazionale sull’editing genetico al via domani. Il ricercatore Jiankui ...

