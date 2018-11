Dl sicurezza | via libera della Camera alla fiducia

Dl sicurezza : via libera dalla Camera alla fiducia con 336 sì : Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Sicurezza. I voti a favore sono stati 336, i voti contrari 249, e nessun astenuto. Ora l'Aula della Camera passa all'esame degli ...

Dl sicurezza : via libera Camera a fiducia con 336 si' : Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Sicurezza. I voti a favore sono 336, i voti contrari 249, e nessun astenuto. Ora l'Aula della Camera passa all'esame degli ordini del giorno: in tutto sono 146. Solo dopo si svolgerà la votazione finale sul provvedimento.

Decreto sicurezza - dalla Camera arriva il via libera alla fiducia : La Camera dei deputati ha dato il via libera alla fiducia sul Decreto sicurezza, fortemente voluto dal leader leghista e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Ora dovranno essere discussi i 146 ordini del giorno presentati dall'opposizione, con l'alta probabilità che l'approvazione del testo slitti a domani o a giovedì.Continua a leggere

Decreto sicurezza - diretta dalla Camera : al via il voto di fiducia. Molinari (Lega) : “Il nostro sì con rabbia ed orgoglio” : E’ in corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia posto dal governo Conte sul Decreto legge Sicurezza. Durante le dichiarazioni di voto è stato espresso voto favorevole da M5s e Lega e voto contrario tutti gli altri gruppi all’opposizione, anche se per motivi diversi. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo – ha lasciato libertà di voto. A seguire il dibattito anche il ministro ...

Dl sicurezza - Salvini 'E una rivoluzione. Lo approviamo tra oggi e domani' : ROMA - Tra proteste delle associazioni e ovazioni dell'asse gialloverde, il decreto sicurezza firmato Matteo Salvini potrebbe tagliare il traguardo 'se non oggi, domani'. Così i vicepremier leghista a ...

Decreto sicurezza - diretta dalla Camera : al via le dichiarazioni di voto sulla fiducia : Al via nell’Aula della Camera il dibattito sulla fiducia che il governo ha posto sul Decreto legge Sicurezza. La votazione avrà inizio alle 17.10, come deciso dalla Conferenza dei capigruppo. A quanto si apprende in Transatlantico, dopo la fiducia la seduta di oggi potrebbe proseguire fino alla fine dell’esame degli ordini del giorno (un centinaio) al testo, in maniera da giungere al voto finale nella giornata di domani. In Aula, a seguire il ...

Dl sicurezza - al via discussione Camera : 11.04 Ha preso il via alla Camera la discussione sul dl sicurezza. In Aula è presente il ministro Salvini. La relazione sul provvedimento è del relatore Giuseppe Brescia di M5S. E' probabile che oggi il Governo ponga la fiducia sul decreto: nel caso sarà votata dall'assemblea domani.

Decreto sicurezza : via gli emendamendi del M5s : I 5 'ribelli' del Movimento hanno fatto un passo indietro sulle modifiche presentate. Il Pd ha abbandonato la seduta in Commissione alla Camera. Il provvedimento, voluto da Salvini, approda lunedì ...

Palo - blitz dei Carabinieri al mercato settimanale : via gli abusivi. sicurezza a rischio : mercato settimanale di Palo del Colle sotto osservazione dei Carabinieri. I militari hanno infatti messo a segno un blitz tra le bancarelli che ogni mercoledì animano via Abate Fornari. Nel mirino le ...

La Nasa avvia un'indagine sulla sicurezza di SpaceX. E il motivo potrebbero essere i "vizi" di Elon Musk : Elon Musk fuma e beve in diretta web, così la Nasa avvia un'inchiesta sullo stato della sicurezza sul lavoro all'interno di SpaceX e Boeing

La Nasa avvia un’indagine sulla sicurezza di SpaceX. E il motivo potrebbero essere i “vizi” di Elon Musk : (foto: Getty Images) Cosa sta combinando Elon Musk? Dopo il passo falso con Tesla e lo scandalo delle accuse non comprovate di pedofilia a uno dei soccorritori che cercavano di salvare i ragazzini rimasti intrappolati per giorni in una grotta in Thailandia, l’eccentrico imprenditore, nonché fondatore e Ceo di SpaceX, fuma erba e sorseggia whisky durante il suo intervento nel podcast Joe Rogan Experience. E la Nasa non è contenta. ...

RAIN OFF : via la pioggia - più sicurezza : RAIN OFF è uno speciale trattamento studiato da Arexons per il parabrezza: applicato prima che piova, crea un film idrorepellente che favorisce lo scivolamento delle gocce di pioggia già a 50/60 km orari. Grazie alla sua formulazione, RAIN OFF fa scorrere le gocce d’acqua senza farla aderire alla superficie: l’acqua condensa in goccioline che […] L'articolo RAIN OFF: via la pioggia, più sicurezza sembra essere il primo ...