Dl sicurezza - sì della Camera alla fiducia : L'Aula della Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge sicurezza con 336 voti a favore e 249 contrari. L'assemblea passa ora all'esame dei circa 140 ordini del giorno al testo...

Coppa Libertadores - inchiesta contro il River : si dimette il capo della sicurezza di Buenos Aires : Sono ore di grande tensione dopo il rinvio della finale di Copa Libertadores tra River e Boca Juniors a causa dell’assalto al pullman della squadra ospite, nel frattempo i due presidenti delle squadre si incontreranno a breve presso la sede della CONMEBOL per decidere la data utile dopo il rinvio. Nelle ultime ore si è inoltre dimesso il capo della sicurezza di Buenos Aires, Martin Ocampo dopo le furiose polemiche sulla gestione ...

L’appello della studentessa a Mattarella : “Presidente - non firmi il decreto sicurezza” : Durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2018/2018 dell'Università di Torino al Teatro Carignano, era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'incontro è intervenuta la presidentessa del Consiglio degli studenti, che ha chiesto a Mattarella di "non firmare il decreto sicurezza e immigrazione".Continua a leggere

sicurezza : a Torino i droni in supporto della polizia municipale : A settembre 2017 ad esempio erano stati impiegati in occasione del G7 di Industria, Scienza e lavoro alla Reggia di Venaria.

Verdi : si investa per la messa in sicurezza della Pontina : “Il tragico incidente avvenuto sulla Via Pontina, in cui l’apertura di una voragine ha inghiottito un’auto in transito, dimostra purtroppo una volta di più che la messa in sicurezza di questa strada non può più essere rimandata. Chiediamo al Ministro Toninelli e al Presidente Zingaretti un atto di responsabilità: stop al progetto dell’autostrada Roma-Latina, un pozzo senza fondo di soldi pubblici per duplicare un ...

sicurezza Vittoria : il passaggio a livello della Fontana della Pace sarà soppresso : Soppressione del passaggio a livello della Fontana della Pace di Vittoria. Dionisi: “L'intervento porterà Sicurezza e sviluppo del territorio”

L’Unione Europea fornisce 12 milioni di euro a sostegno della sicurezza alimentare globale : L’Unione europea e la FAO insieme alle agenzie partner delle Nazioni Unite con sede a Roma – il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e il Programma alimentare mondiale (PAM) – hanno firmato oggi un accordo da 12 milioni di euro per il sostegno dell’UE a tre programmi progettati per affrontare diversi aspetti della sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale. Gli accordi sono stati finalizzati dal ...

Scuola - giornata nazionale della sicurezza : iniziative in 500 istituti. Ma a Bologna si resta a casa per il freddo : giornata nazionale della sicurezza nelle scuole con sciarpa e cappotto in aula a Bologna. Oggi il ministero ha organizzato oltre 500 eventi in tutta Italia per riflettere sul tema anche in memoria di chi ha perso la vita in passato negli incidenti avvenuti a Scuola. Ma nel capoluogo dell’Emilia Romagna in queste ore i presidi e gli studenti di alcuni licei, in particolar modo il “Copernico”, hanno dovuto lottare per avere almeno il ...

Cassa ragionieri investe nella gestione della sicurezza sul lavoro : ROMA - La Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, presieduta da Luigi Pagliuca , investe nella sicurezza sul lavoro con l'implementazione del sistema di gestione secondo il "British Standard ...

Dl sicurezza - Csm approva parere critico. Laici M5s : due astenuti e un contrario. Donati : “Entra nel campo della politica” : Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato a larga maggioranza (con 19 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti) il parere critico sul Dl Sicurezza. Ma si è spaccato: hanno votato sì tutti i togati, il primo presidente e il Pg della Cassazione, Giovanni Mammone e Riccardo Fuzio. Quattro Laici hanno votato contro: oltre ai due della Lega e ad Alessio Lanzi di Forza Italia, anche Filippo Donati del M5s. Gli altri due in quota ...