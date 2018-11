Dl sicurezza | Salvini ' E una rivoluzione Lo approviamo tra oggi e domani'

Dl sicurezza - Salvini : se non approvato oggi sarà domani : Roma, 27 nov., askanews, - L'approvazione del dl sicurezza alla Camera? 'Se non è oggi sarà domani. A me interessa soltanto che entro la settimana venga approvato un provvedimento che porta più ...

Decreto sicurezza - il Governo pone la fiducia. Salvini : "Così o non diventa legge" : Dopo il Senato, anche alla Camera serve il voto 'blindato'. E come contrappeso questa settimana andrà avanti il ddl Anticorruzione

Roma - presidio contro il dl sicurezza : “Salvini vuole far esplodere una bomba sociale”. Bruciata una ruspa giocattolo : In piazza contro il dl Salvini, al grido di #spegnilamiccia e dando fuoco a una ruspa giocattolo. “Abbiamo definito il decreto una ‘bomba sociale’: andrà ad aumentare le tensioni sociali, nient’altro”, tuona Federica Borlizzi di Alterego – Fabbrica dei diritti. Il presidio è stato organizzato a Roma anche da Baobab Exerience, Bpm, Link coordinamento e altre associazioni. “Continueremo a mobilitarci, ...

Decreto sicurezza - i ribelli M5S ritirano gli emendamenti. Salvini : lunedì voto di fiducia : Alla fine i ribelli M5S hanno deciso di fare marcia indietro sugli emendamenti al dl sicurezza con cui hanno cercato di aprire le maglie della protezione speciale di alcune categorie di migranti,...

Salvini all'incasso. M5s ritira gli emendamenti del Dl sicurezza in segno di tregua. Il leghista lo blinda con la fiducia : M5s ha scaricato la pistola degli emendamenti sul decreto Sicurezza. In segno di pace nei confronti di Salvini, dopo che quest'ultimo ha dato il suo placet al Ddl anticcoruzione. Le cinque proposte di modifica messe sul tavolo della commissione Affari costituzionali dal Movimento 5 Stelle sono state ritirate oggi, non appena l'esame del decreto legge è iniziato.Erano state piazzate lì per due ragioni: una interna al mondo ...

Anticorruzione - il sì condizionato di Salvini. Ma sul decreto sicurezza sarà fiducia : Un sì, ma condizionato. Il piccolo incidente del governo sul comma Vitiello, meglio conosciuto come 'Salva Lega' perché ammorbidisce il reato di peculato per gli amministratori locali, si risolve con ...

Dl sicurezza : 'O si approva entro il 3 dicembre o salta tutto' dice Salvini. Di Maio : 'I voti ci saranno' : 'Saremo leali - dice il leader Cinquestelle - il decreto Sicurezza si deve approvare, è una questione di correttezza'. Parole che valgono la precisazione leghista: quel salta tutto si riferiva solo ...

