Dl Sicurezza | Pd al M5s | “Vi dite contrari | ma chinate capo” “Condividiamo gli obiettivi

Decreto Sicurezza blindato alla Camera. Applausi di Lega e M5S : Il voto di fiducia sul dl sicurezza è previsto per domani, al massimo dopodomani mattina, alla Camera. Dopo il via libera della Lega al ddl anticorruzione la maggioranza si è ricompattata. In Aula ...

Il paradosso M5s. La fronda grillina voterà la fiducia ma spera che il decreto Sicurezza venga bocciato dalla Consulta : La discussione a tratti diventa paradossale. Ecco cosa si sente esclamare in Aula: "Manteniamo delle perplessità sul decreto Sicurezza. Il dibattito sull'immigrazione è preoccupante. Tocca alla Consulta garantire un equilibrio". Non sono parole che arrivano dai banchi dell'opposizione bensì da quelli del Movimento 5 Stelle. O almeno, da quella fronda grillina che si appresta a votare la fiducia ma che conserva la speranza ...

Dl Sicurezza - la Lega lo discute da sola : aula deserta. Magi (+Europa) : “Scambio con Anticorruzione - imbarazzo M5s”. Vuoti anche i banchi Pd : In un’aula semideserta, con l’eccezione della presenza in massa dei deputati leghisti per il provvedimento simbolo di Salvini, è iniziata la discussione sul decreto Sicurezza. Ad attaccare è stato il deputato di +Europa, Riccardo Magi, che si è rivolto ai 5 Stelle: “Avete svenduto le vostre convinzioni più profonde sul tema dell’immigrazione per uno scambio con l’approvazione del provvedimento sull’Anticorruzione”. E ancora: “I due ...

Decreto Sicurezza verso la fiducia. Deputata M5s : “Resto perplessa - avrei voluto discutere modifiche” : Il Decreto Sicurezza va verso l’approvazione finale a Montecitorio. Questa mattina è iniziata la discussione generale del provvedimento, sul quale molto probabilmente verrà messa la fiducia oggi e il voto a quel punto sarà il 27 novembre. In Aula si è presentato per qualche ora anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, tra i principali sostenitori del provvedimento. Se ne è andato in tarda mattina per presenziare alla ...

Sicurezza - domani l'ok : la Lega chiede la fiducia per blindare i ribelli M5S : I ribelli, non allineati o malpancisti, come dir si voglia, del M5S sono dormienti. Per ora. E sembrano calmi, dunque rassegnati all'ineluttabilità del destino. 'Se usciremo dall'Aula al momento della ...

Decreto Sicurezza : via gli emendamendi del M5s : I 5 'ribelli' del Movimento hanno fatto un passo indietro sulle modifiche presentate. Il Pd ha abbandonato la seduta in Commissione alla Camera. Il provvedimento, voluto da Salvini, approda lunedì ...

Decreto Sicurezza - i ribelli M5S ritirano gli emendamenti. Salvini : lunedì voto di fiducia : Alla fine i ribelli M5S hanno deciso di fare marcia indietro sugli emendamenti al dl sicurezza con cui hanno cercato di aprire le maglie della protezione speciale di alcune categorie di migranti,...