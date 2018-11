Dl Sicurezza | il governo incassa la fiducia alla Camera | è legge con 336 sì e 249 no

Dl Sicurezza - il governo ottiene la fiducia alla Camera con 336 sì : L'Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo sul dl Sicurezza, con 336 voti a favore e 249 contrari. Soddisfatto il vicepremier Matteo Salvini, secondo il quale "il decreto darà più ...

Decreto Sicurezza - la Camera conferma la fiducia al governo - : Passa con 336 voti a favore e 249 contrari. Dopo il voto l'Assemblea passa all'esame dei circa 140 ordini del giorno al testo, in gran parte presentati da Pd e Leu

Dl Sicurezza - governo chiede la fiducia. Applausi sarcastici dal Pd : “Vi siete venduti l’anima per un patto di potere” : Dopo una discussione generale svolta per diverse ore in un’Aula quasi vuota, con l’eccezione dei deputati della Lega, il governo ha chiesto la fiducia sul Decreto Sicurezza, il provvedimento rivendicato da Salvini. Dopo la richiesta del ministro Riccardo Fraccaro, di fronte agli Applausi della maggioranza, con la Lega su tutti, al contrario i deputati Pd hanno protestato con Applausi ironici. Poi è stato il deputato dem Enrico ...

