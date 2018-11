Dl Sicurezza | 336 sì | via libera della Camera Salvini | più ordine in città Cosa

Dl Sicurezza - il governo incassa la fiducia alla Camera : è legge con 336 sì e 249 no : Il governo incassa la fiducia alla Camera sul Decreto Sicurezza , uno dei capisaldi del programma che la lega aveva portato a Palazzo Chigi. Il voto ha visto 336 sì, 249 no e zero astenuti . '...

Decreto Sicurezza - ok alla fiducia alla Camera : 336 sì - 249 no. Salvini : “La legge porterà più ordine nelle città” : La Camera ha votato la fiducia al governo Conte posta sul Decreto legge Sicurezza e immigrazione. Hanno votato sì 336 deputati, mentre i no sono stati 249. Nessuno dei 585 presenti (tutti partecipanti al voto) si è astenuto. Indicativamente si sono schierati a favore del Decreto M5s e Lega; contrari tutti gli altri gruppi di opposizione, di sinistra e di destra. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo ...

Dl Sicurezza : via libera Camera a fiducia con 336 si' : Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Sicurezza. I voti a favore sono 336, i voti contrari 249, e nessun astenuto. Ora l'Aula della Camera passa all'esame degli ordini del giorno: in tutto sono 146. Solo dopo si svolgerà la votazione finale sul provvedimento.