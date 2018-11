Dl Fisco | introdotti maxi sconti e una tolleranza maggiore

Blastingnews

(Di martedì 27 novembre 2018) Oggi, 27 novembre 2019, inizia ufficialmente l'esame del Decreto Fiscale da parte dell'aula del Senato. ma il testo che verrà votato dai senatori è molto differente da quello originale licenziato a suo tempo dal Governo M5S - Lega. infatti, è stato più volte rimaneggiato e limato prima dell'appuntamento di oggi con l'aula del Senato. Non ci sarà sicuramente il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali della ex Equitalia per i contribuenti in difficoltà economica e con un Isee inferiore ai 30.000 euro. Inoltre, nella rottamazione - ter non verranno incluse le multe al codice della strada né i tributi locali come Imu e Tasi. Come ha spiegato il Sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci la soluzione prospettata dal Governo per poter includere queste tasse locali nella terza edizione della definizione agevolata non avrebbe ottenuto il parere favorevole della Ragioneria dello Stato. ...