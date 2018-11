Dl Fisco in Aula al Senato Renzi attacca Salvini | ' Marchetta su E-Cig'

Dl Fisco - Aula slitta.Pd : salta accordo : 16.00 I lavori dell'Aula del Senato dell'esame del Dl fiscale collegato alla Manovra slittano al pomeriggio. La commissione Bilancio non ha ancora espresso i pareri che mancavano. Il voto era atteso in giornata,e poi il testo sarebbe andato alla Camera per la II lettura.Ma dopo lo slittamento il Pd ha detto:"Per noi l'accordo di provare a chiudere stasera il provvedimento non vale più". Il Decreto si è trasformato in un omnibus: dalle ...

Dl Fisco - al via esame Aula Senato : 10.09 Al via in Aula al Senato l'esame del decreto fiscale collegato alla Manovra, prima della discussione generale.Il voto è atteso in giornata, poi il testo sarà alla Camera per la seconda lettura La commissione Finanze ha concluso ieri sera il voto degli emendamenti al decreto,che si è trasformato in un 'omnibus': dalle sanatorie fiscali al bonus bebè,dalla nuova tassa sui'money transfer' agli incentivi per l'aggregazione delle reti di Tim ...

Dl Fisco - arriva in Aula Senato : 23.41 Via libera della commissione Finanze del Senato al decreto fiscale che arriva domani a Palazzo Madama trasformandosi in un decreto Omnibus. Il testo,oltre a perdere lungo la strada la norma di condono sulla dichiarazione integrativa, si carica anche di altre norme: dagli incentivi per favorire l'aggregazione delle reti Tlc di time e Open Fiber al bonus bebè, dalla sanatoria per la vendita delle case popolari a prezzo di mercato allo ...

