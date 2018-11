Diretta Cska Mosca-Viktoria Plzen | streaming | video gol e risultato - LIVE | 1-0

Cska-Viktoria Plzen 1-0 la Diretta Vantaggio su rigore di Vlasic : Nel Viktoria Plzen out il bomber, 7 gol in campionato e 2 in Champions, Krmencik, oltre al centrocampista Kolar. In attacco c'è Chory. A supporto Petrzela, Cermak e Kovarik. Tra i moscoviti ...

Diretta Cska Mosca-Roma in streaming e in tv : il match trasmesso solo su SkySport : Ritorna l'appuntamento con la Champions League e stasera 7 novembre è in programma la nuova partita della Roma, che questa volta dovra' vedersela contro il CSKA Mosca. Un match molto impegnativo per la squadra giallorossa che sta vivendo un periodo di continui 'alti e bassi' sia in Champions che in campionato. La sfida di stasera contro il CSKA Mosca si potra' vedere in Diretta televisiva solo sui canali a pagamento della pay tv satellitare di ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in Diretta : 1-2 - Pellegrini riporta avanti i giallorossi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

