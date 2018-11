Dieta di Natale | dimagrisci e ti purifichi prima per non ingrassare dopo

dilei

: Da oggi ufficialmente a dieta fino a Natale - MariaGiudizia : Da oggi ufficialmente a dieta fino a Natale - maurizio_cresce : RT @PediatriaOggi: Il #Natale non è ancora arrivato e io ... sto così!! ???? Ho deciso!! Per non affaticarmi troppo inizierò con un’ora di #d… - OtinellaRuffolo : RT @PediatriaOggi: Il #Natale non è ancora arrivato e io ... sto così!! ???? Ho deciso!! Per non affaticarmi troppo inizierò con un’ora di #d… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Il segreto per mangiare senza pensieri a? Ovviamente è dimagrire, grazie ad unache purifica, sgonfia la pancia e consente di nondurante le feste.Pranzi interminabili, torroni, panettoni, pandori e piatti ricchi di grassi sono all’ordine del giorno durante le feste natalizie, che il più delle volte si trasformano in un incubo per chi vuole rimanere in forma. Ogni anno, puntualmente, ci troviamo a buttare all’aria tutti gli sforzi fatti durante l’anno per perdere i chili in eccesso. Cosìsettimane di abbuffate ci ritroviamo appesantite, con qualche rotolino di grasso in più e la pancia gonfia.Come evitare questo problema senza rovinarsi le feste? Il segreto non è evitare di sedersi a tavola oppure rifiutare tutti i piatti deliziosi che vi passeranno davanti. Meglio invece arrivare preparati ai pranzi natalizi grazie ad una...