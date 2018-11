Di Maio:non scarico mio padre.Polemiche

: #LavoroNero. Decreto Dignità, Reddito di Cittadinanza, Condono Edilizio: con queste misure è più facile il lavoro i… - matteorenzi : #LavoroNero. Decreto Dignità, Reddito di Cittadinanza, Condono Edilizio: con queste misure è più facile il lavoro i… - marattin : Come promesso, ecco l’accesso agli atti per capire se davvero Di Maio sta stampando le tessere per qualcosa (il red… - stanzaselvaggia : Dopo aver detto per anni che non si tirano in ballo i padri per attaccare politicamente i figli, oggi tutto il Pd s… -

"La signora Boschi andava in Consob a chiedere aiuto per la banca del: è un caso opposto al mio", dice Disu La7 tornando sulla vicenda degli operai in nero. "Ho preso le distanze dal fatto ma, ovviamente, non da mio. Non voglio scaricare mio" e "io non interferisco", puntualizza. Intanto spuntano altri casi di lavoratori in nero nell'azienda deldel vicepremier, denunciati da Le Iene. Di Battista (M5S) attacca il Pd ("Hanno la faccia come il c..."), la Boschi replica: "Il fascista non è solo suo".(Di mercoledì 28 novembre 2018)