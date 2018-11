Di Maio | l’uomo che ha accusato il padre | “Ho votato M5s Ho denunciato perché sui social

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 novembre 2018) “Ho5 Stelle alle passate elezioniin loro ho visto una immagine credibile e per voltare pagina, come hanno fatto milioni di italiani”. Sono le parole di Salvatore Pizzo, detto Sasà, intervistato da Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24). L’uomo, che haildel vicepresidente del Consiglio Luigi Didi averlo pagato in nero, nega di aver5 Stelle per ricevere il reddito di cittadinanza: “No, non mi serve. A me la politica non è mai servita. Io mi sono sempre rimboccato le maniche e ho lavorato onestamente. Io non hoildi Diper uno scopo politico. L’ho fattoho avuto un diverbio con un grillino sui. Non mi è piaciuto il discorso di Disull’onestà.mi sono deciso dopo tutti questi anni?mi sono stufato di sentire sempre ‘onestà, onestà, onestà’. ...