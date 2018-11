Di Maio incontra Scholz : dialogo con Ue e reddito cittadinanza : Roma, 27 nov., askanews, - 'Oggi ho avuto un colloquio cordiale con il Vicecancelliere e Ministro federale delle Finanze tedesco Olaf Scholz. L'occasione, in un momento storico così importante per l'...

Conte-Di Maio incontrano Pernigotti : ANSA, - ROMA, 26 NOV - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, incontreranno questa sera a Palazzo Chigi la ...

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

Giallo sul vertice di governo. Conte incontra solo Salvini - poi vede Di Maio : Giallo sul vertice di governo a Palazzo Chigi per fare il punto sulla manovra. All'incontro c'erano il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, assenti Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Tria. In seguito Conte ha incontrato anche Di Maio. Contrastanti le versioni di Lega e M5S. 'C'è stato un incontro informale, il vertice ci sarà domani', affermano i Cinque Stelle. 'Non c'è ...

Prescrizione : stasera Di Maio incontra i ministri 5 stelle : stasera Luigi Di Maio riunirà i ministri 5 stelle per fare il punto sulla Prescrizione e sullo stallo che si è registrato con la Lega. Secondo quanto riferito da fonti di governo, il vicepremier pentastellato incontrerà i suoi al rientro dalla Cina. Di Maio atterrerà a Roma intorno alle 18:30.

Scuola - Di Maio incontra gli studenti al Mise. Segui la diretta video : Faccia a faccia tra gli studenti e il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio al Mise, in via Vittorio Veneto. L’incontro è stato organizzato dopo i cortei del 12 ottobre contro il governo. Era stato lo stesso vicepremier in un messaggio su Facebook a invitare il mondo della Scuola a un confronto. Pochi giorni dopo Rete della Conoscenza, Uds e Link hanno ottenuto l’appuntamento. Gli studenti in stato di agitazione permanente ...

Dl Sicurezza - senatori “ortodossi” M5s incontrano emissari di Di Maio : “Senza modifiche il decreto non lo votiamo” : Dura due ore l’incontro tra i senatori “ortodossi” del M5S De Falco, Nugnes e Morra e gli emissari di Luigi Di Maio, Cristina Belotti, portavoce del vicepresidente del Consiglio e leader pentastellato, accompagnato da Dario De Falco, capo segretaria di Palazzo Chigi e braccio destro dello stesso Di Maio. Oggetto dell’incontro gli emendamenti 5 stelle al decreto Sicurezza firmato dal leader della Lega, Matteo Salvini. ...

Terremoto : Di Maio incontra sindaci paesi colpiti nel catanese : Roma, 22 ott. (AdnKronos) - E' in corso un incontro, a Palazzo Chigi, tra il vicepremier Luigi Di Maio e i sindaci dei paesi colpiti dal Terremoto nel catanese all'inizio di ottobre.

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - come li gela al Colle : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...

MANOVRA - BRACCIO DI FERRO TRIA-DI Maio/ Ultime notizie - ci si incontra al 2% di deficit? : MANOVRA, Tria vs Di MAIO “Deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:33:00 GMT)