Di Maio e lavoro nero | Di Battista | “Renzi e Boschi? Hanno la faccia come il culo Luigi

Padre Di Maio e lavoro nero - proseguono le polemiche - : L'ex premier torna sulla vicenda dell'azienda di famiglia del leader M5s . Intervengono poi altri due genitori: per Conte senior "Di Maio ha già detto che il Padre ha sbagliato, che deve fare di più?".

Manovra - Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano : al lavoro per evitare sanzioni» : «reddito di cittadinanza, quota 100, la flat tax per le partite Iva e l'Ires agevolata per le imprese: i capisaldi della Manovra rimangono tutti lì». Lo dice all'Adnkronos...

Di Maio e lavoro nero - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Come se scoprissimo che il padre di Travaglio era Craxi” : Maurizio Crozza nella copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 , sul padre Di Maio accusato di aver dato lavoro in nero: “Se l’accusa fosse vera avremmo un Ministro del lavoro il cui padre faceva lavorare gli operai in nero, ora ci manca solo scoprire che il papà di Salvini è nigeriano. Il papà di Giggino è l’ennesimo padre che mette nei guai i figli: prima il padre di Renzi, poi della Boschi e ora di Di Maio. Io ora propongo ...

Lavoro nero nella ditta del padre di Di Maio : spuntano altri tre operai senza contratto : Lo scandalo relativo al Lavoro in nero nell'azienda edile del padre del vicepremier Di Maio si allarga: Le Iene hanno raccolto altre tre testimonianze di operai che hanno raccontato di aver lavorato senza regolare contratto per la ditta Di Maio tra il 2008 e il 2009. Di Maio, intervistato da Filippo Roma, ha assicurato di aver parlato con il genitore, il quale gli avrebbe detto che in passato solo Pizzo avrebbe lavorato in nero, ma a quanto ...

Augusto Minzolini - lavoro nero a casa di Luigi Di Maio : 'Il dipendente fuggito per campi' : Tiene banco il caso sollevato da Le Iene , quello dei dipendenti che avrebbero lavorato in nero nell'azienda di Antonino Di Maio , padre di Luigi Di Maio, capo politico del M5s nonché ministro del ...

Inchiesta de Le Iene : lavoro senza contratto nell'azienda del padre di Di Maio : Ha fatto molto discutere il servizio mandato in onda durante l'ultima puntata de "Le Iene'': un ex operaio ha affermato di aver lavorato in nero per l'azienda del padre di Luigi Di Maio, quando quest'ultimo aveva 24-25 anni e non era ancora uno dei maggiori esponenti politici del nostro Paese. Queste dichiarazioni, indubbiamente, hanno fatto scalpore, non solo perché sono state rilasciate a 8-9 anni di distanza dall'epoca dei fatti, ma anche ...

Di Maio e le accuse di lavoro nero al padre - il Pd va all'attacco : Roma,, askanews, - Il Pd va all'attacco del vicepremier Luigi Di Maio, chiamato in causa per la vicenda di un lavoratore presso l'azienda di suo padre, Antonio Di Maio, che ha detto di essere ...

Sfruttamento del lavoro a Prato - sindacati e artigiani scrivono al ministro Di Maio : Cna, Confartigianato, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil scrivono a Roma per chiedere interventi più efficaci per combattere lo Sfruttamento illegale. Serve l'applicazione della legge sul ...

Papà Di Maio e il lavoro nero - Boschi (e Renzi) all'attacco : "Le auguro di non rivivere quello che suo figlio ha fatto passare ai miei" : "Caro signor Di Maio il fango fa schifo come la campagna di Fake news su cui il M5S ha fondato il proprio consenso" accusa l'ex ministro dei Rapporti col Parlamento. Renzi chiede su Fb le scuse e il Pd vuole che D Maio chiarisca in Parlamento. M5s: "Ma quali scuse, vicende imparagonabili"

Elena Boschi punge aspramente Di Maio : “E’ il ministro del lavoro in nero e della disoccupazione - spero che suo padre…” : Elena Boschi punge aspramente Luigi Di Maio sulla questione aperta dalla trasmissione “Le Iene” L’ex ministro e sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha deciso così di registrare una sorta di lettera apera rivolta a Di Maio senior: “Vorrei poter guardare in faccia il signor Antonio Di Maio, padre di Luigi Di Maio ministro del lavoro nero e della disoccupazione di questo Paese – dice la Boschi – Vorrei ...

Boschi attacca Di Maio : 'Ministro del lavoro nero e della disoccupazione' (VIDEO) : La denuncia delle Iene secondo cui nell'azienda del padre di Luigi Di Maio ci sarebbe stato "lavoro nero" è stata oggetto di un duro intervento di Maria Elena Boschi. Un'uscita da cui possono essere tratte varie di chiave di lettura. Non sfuggirà, ad esempio, il fatto che il leader del M5S è stato definito "ministro del lavoro nero e della disoccupazione", una definizione che per certi versi è quasi grave quanto quella di Saviano che definisce ...

Di Maio e il lavoro nero - il Pd attacca. Renzi : «Le colpe dei padri non ricadono sui figli - ma chieda scusa». Boschi : «Mio padre tirato nel fango» : «Non m’interessa sapere se il padre di Di Maio abbia dato lavoro in nero, evaso le tasse, condonato gli abusi edilizi». «Ma rivedo il fango gettato addosso a mio padre»