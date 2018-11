Di Maio | Conte può farcela con Ue

Di Maio sale al Colle prima della cena Conte-Juncker : Un incontro in via riservata, avvenuto giovedì al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il vicepremier Luigi Di Maio. È quanto riporta il Fatto Quotidiano che dà conto della visita del leader M5S al Capo dello Stato per rassicurarlo sullo scontro in atto con la Commissione Europea, scontro che come si è visto si è ammorbidito negli ultimi giorni, soprattutto all'indomani della cena a ...

Conte-Salvini-Di Maio - trattare sulla Manovra si può : “rivedremo spese e deficit” : Il pugno di ferro cambia materia e si trasforma in qualcosa di più morbido, perché al termine del vertice di maggioranza di ieri sera, ciò che ne è uscito è un Governo disposto a trattare con l’Europa, seppur di qualche margine: trattare sulla Manovra si può e siamo pronti a rivedere le spese, senza attaccarci come sanguisughe a pochi decimali di deficit. Insomma, piccola rivoluzione del Governo giallo verde sul fronte della Legge di bilancio, a ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, incontreranno questa sera a Palazzo Chigi la Pernigotti

Ora Conte deve convincere Di Maio e Salvini che l'incontro con Juncker è andato bene : Anche la Lega aspettava il confronto tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue, Juncker. "Ritoccare qualche decimale non sarà un problema, ma le misure non si toccano", la posizione del partito di via Bellerio. "Il tema non è il muro contro muro sul deficit, su cui c'è sempre stato pieno dialogo. Non difenderemo i numerini ma i cittadini", rilanciano fonti M5s. ...

Conte presenta a Di Maio e Salvini le condizioni per l'intesa con la Ue : Ma c'è anche da concordare una strategia politica riguardante i toni da usare nei confronti di Bruxelles. Non è infatti un mistero che i vertici Ue abbiano esplicitamente chiesto al premier che da ...

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

Roma-Bruxelles - ultima chance. Conte cerca compromesso. Di Maio apre a modifiche : Il premier a cena stasera con Juncker e annuncia negoziato ad oltranza con la Commissione. Intanto i vicepremier dichiarano che si va avanti uniti: nessun rimpasto -

Giuseppe Conte umiliato in Europa : 'Ma cosa viene a fare se decidono Matteo Salvini e Luigi Di Maio?' : Dietro Giuseppe Conte ci sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Loro decidono cosa si fa, cosa bisogna dire, come bisogna trattare con Bruxelles. La cosa in Italia è nota ma ora anche l'Europa se n'è ...

Manovra - vertice Juncker-Conte-Tria Di Maio : quota 100 solo l'inizio - obiettivo è quota 41 : La Manovra italiana e i paletti imposti dalla Ue saranno al centro dell'incontro di questa sera a Bruxelle s tra il premeir Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker, con i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. 'La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono ...

