Di Maio | altri operai in nero | nuove accuse al padre Il ministro | ' Verificherò'

Le Iene tornano su papà Di Maio : "Altri tre in nero?" : Nuove rivelazioni nell'inchiesta de Le Iene sull'azienda edile della famiglia del ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio . Dopo il caso di Salvatore Pizzo emerso domenica scorsa, nella ...

Le Iene - l'impresa Di Maio accusata di presunto lavoro non in regola - forse altri due casi : A riempire le pagine di cronaca dei principali quotidiani e siti d'informazione, è in particolar modo la notizia concernente quanto è stato espresso ai microfoni de Le Iene, da parte di Salvatore Pizzo, un uomo che ha deciso di rilasciare la sua 'verità' al noto programma televisivo condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Le Iene, la verità di Salvatore Pizzo Sono ore difficili per l'esponente politico leader del 'Movimento 5 Stelle', ...

Le Iene : 'Altri operai in nero' : scontro sul papà di Di Maio : A parole la premessa è condivisa da tutti: le colpe dei padri non ricadono sui figli. Ma il caso della sospetta assunzione in nero di un operaio nell'impresa di papà Di Maio scatena le opposizioni, in ...

Le Iene : 'Altri 3 casi di lavoratori in nero nell'azienda del papà di Di Maio' : Altri tre casi di lavoratori in nero sono emersi nell'inchiesta, che andrà in onda stasera, condotta da Filippo Roma de "Le Iene" sull'azienda edile di Antonio Di Maio , padre del vicepremier e capo ...

Di Maio : quando concentrandosi sugli affari degli altri si perdono di vista i 'propri' : "Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel tuo?". Così sta scritto nel Vangelo di Luca. Sembra una citazione strana, ma a pensarci bene è esattamente ciò che sta accadendo proprio in questi giorni nella politica italiana. Il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, capo politico del MoVimento 5 Stelle, è stato coinvolto in un caso strano: è infatti emerso, da un servizio del ...

Di Maio - nuovi guai per azienda di papà Antonio : "altri 3 operai in nero"/ Video - inchiesta Le Iene si allarga - IlSussidiario.net : Di Maio, inchiesta Le Iene si allarga: nuovi guai per l'azienda del papà Antonio, 'altri tre operai denunciano lavoro in nero'. Video, gli sviluppi

«Altri tre operai in nero» : scontro sul papà di Di Maio : A parole la premessa è condivisa da tutti: le colpe dei padri non ricadono sui figli. Ma il caso della sospetta assunzione in nero di un operaio nell'impresa di papà Di Maio scatena...

Lavoro nero nella ditta del padre di Di Maio : spuntano altri tre operai senza contratto : Lo scandalo relativo al Lavoro in nero nell'azienda edile del padre del vicepremier Di Maio si allarga: Le Iene hanno raccolto altre tre testimonianze di operai che hanno raccontato di aver lavorato senza regolare contratto per la ditta Di Maio tra il 2008 e il 2009. Di Maio, intervistato da Filippo Roma, ha assicurato di aver parlato con il genitore, il quale gli avrebbe detto che in passato solo Pizzo avrebbe lavorato in nero, ma a quanto ...

"Altri tre operai hanno lavorato in nero nell'azienda di papà Di Maio". La nuova accusa de Le Iene : Ci sarebbero altri tre operai che, a suo tempo, lavorarono in nero nella fabbrica di Antonio Di Maio, padre del leader del Movimento 5 Stelle Luigi, come Salvatore Pizzo. Lo anticipano le Iene che stasera manderanno in onda un nuovo servizio sulla vicenda. Come riportano diversi quotidiani, quindi non si tratterebbe di un caso isolato nell'Ardima, l'azienda di famiglia dei Di Maio a Pomigliano d'Arco. Salvatore Pizzo ha dichiarato che una volta ...

'Altri tre operai in nero' : Scontro su papà Di Maio : A parole la premessa è condivisa da tutti: le colpe dei padri non ricadono sui figli. Ma il caso della sospetta assunzione in nero di un operaio nell'impresa di papà Di Maio scatena le opposizioni, in ...

Di Maio alle Iene : mio padre ha sbagliato. E spuntano altri tre lavoratori in nero : Lo scandalo che vede coinvolto il padre di Luigi Di Maio, l’imprenditore Antonio, non è ancora finito e si sta per arricchire di nuovi dettagli. Ieri una troupe delle Iene si è presentata al ministero del Lavoro, al cospetto del vicepremier, e l’esito della conversazione è stato non meno doloroso, per Luigi Di Maio, della prima intervista, andata i...

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

Scontro politico sui rifiuti - Salvini : 'Parlerò con Di Maio nell'interesse dei campani e non di altri' : 'Gli inceneritori non sono nel contratto' aveva detto ieri il leader Cinquestelle alla notizia che il vicepremier leghista voleva metterne uno in ogni regione. 'I termovalorizzatori non inquinano e ...

Scontro politico sui rifiuti - Salvini 'Parlerò con Di Maio nell'interesse dei campani e non di altri' : 'Gli inceneritori non sono nel contratto' aveva detto ieri il leader Cinquestelle alla notizia che il vicepremier leghista voleva metterne uno in ogni regione. 'I termovalorizzatori non inquinano e ...