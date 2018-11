Di Maio a Di Martedì | sul reddito di cittadinanza non possiamo aspettare 

Le Iene 'une e trine'. Il caso Di Maio coinvolge anche Di Martedì e Cartabianca : Le Iene in onda su Italia 1, ma indirettamente anche su La7 e Raitre. E’ accaduto Martedì sera, con la vicenda riguardante Luigi Di Maio che ha tenuto banco su ben tre reti.La questione del lavoro nero riscontrato nell’impresa di proprietà del padre del vice-premier è stata ripresa dal programma Mediaset, ma allo stesso tempo ha nutrito il dibattito a Di Martedì e Cartabianca , che non hanno fatto altro che lanciare il nuovo servizio di ...

Luigi Di Maio a Di Martedì : “Per reddito di cittadinanza e quota 100 non si può aspettare” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio , intervenendo a Di Martedì , su La 7, parla della manovra e della trattativa con la Commissione europea, affermando che il reddito di cittadinanza e la quota 100 in tema di pensioni devono essere introdotti subito: "Non si può aspettare", afferma il capo politico del M5s.Continua a leggere

Metalmeccanici al Mise : Cig per 140 mila lavoratori o "rischio bomba sociale". Martedì confronto con Di Maio : Dal 24 settembre prossimo scadranno gli ammortizzatori sociali, in particolare cassa integrazione e contratti di solidarietà, con il "rischio di una bomba sociale". I sindacati dei Metalmeccanici sono in presidio sotto il Ministero dello Sviluppo Economico per reclamare che il Governo garantisca gli ammortizzatori sociali a migliaia di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, di cui 140.000 del settore metalmeccanico. Fim, Fiom e Uilm ...