Di Battista all' attacco | Renzi e la Boschi hanno la faccia come il culo

Governo - Scanzi : “C’è crisi nel M5s. Deve dimostrarsi alternativo alla Lega ed è necessario che torni Di Battista” : “M5s? C’è una insofferenza evidente del movimento nei confronti della Lega. Basti ricordare i vecchi rapporti tra di loro o quello che dicevano di Salvini Di Maio e Di Battista e viceversa. Quindi, secondo me, la norma è che prima o poi queste due forze politiche andranno l’una contro l’altra”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “L’aspetto che sembra un po’ calmare ...

Salvini a Di Battista : «Mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala». Sui rifiuti scontro aperto : Il leader leghista: i rifiuti devono produrre ricchezza. Ma i Cinquestelle ribadiscono: il tema non è nel contratto di governo. Posizioni sempre distanti anche sulle infrastrutture

Salvini - Di Battista? Invidio chi mi redarguisce dalla spiaggia : "Sto seguendo riga per riga l'impegno che ho preso con gli italiani, e Invidio Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ...

Salvini a Di Battista : «Mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala». Sui rifiuti scontro aperto : Il leader leghista: i rifiuti devono produrre ricchezza. Ma i Cinquestelle ribadiscono: il tema non è nel contratto di governo. Posizioni sempre distanti anche sulle infrastrutture

Di Battista vs Giannini : «Non faccia la verginella» - «Mentre io lottavo lei faceva i balletti» : Di Battista vs Giannini: «Non faccia la verginella», «Mentre io lottavo lei faceva i balletti» La serata del 16 novembre di Accordi e Disaccordi, sul Nove dalle 22,45, vede l’esponente di spicco del M5S Alessandro Di Battista affrontare il direttore di Radio Capital Massimo Giannini. Ogni settimana sul Nove, nel programma di Andrea Scanzi e Luca Sommi due avversari si scontrano sui temi più caldi dell’attualità. Qualche volta i contendenti ...

Balle spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : “È vero che Di Battista ha detto che tutti i giornalisti sono puttane?” : E’ vero che dopo l’oceanica manifestazione di 40 forse 50mila persone a Torino, adesso bisogna fare il Tav Torino-Lione? E’ vero che nella sentenza del sindaco di Roma Virginia Raggi c’è scritto che sì, è stata assolta, però, comunque, resta una bugiarda? E’ vero che Alessandro Di Battista ha dichiarato che il mestiere dei giornalisti è un mestiere da puttane? Questa settimana Marco ...

Accordi&Disaccordi - Di Battista su Nove : “Non mi candiderò alle elezioni europee” : “Non mi candiderò alle elezioni europee”. Alessandro Di Battista chiarisce il suo futuro nella seconda puntata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show realizzato da Loft Produzioni in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45. Andrea Scanzi (conduttore insieme a Luca Sommi) vuole subito conoscere i progetti del leader Cinque Stelle: “La gente a casa si domanda, ma Alessandro Di Battista che farà da grande?”. “Non lo so, ...

Alessandro Di Battista - l'annuncio : 'Torno in Italia a Natale - ma non mi candido alle Europee' : Alessandro Di Battista dice basta all'America Latina: ' Torno per Natale , solo perché mi manca la parmigiana di mamma. Non so cosa farò dopo, rifletto su tante cose. La politica è un amore enorme come la libertà. In questi mesi ho assaporato tanto la libertà, non l'avrei avuta se fossi stato ministro: avrei potuto incidere su tante cose, ma non avrei avuto questa ...

Accordi&Disaccordi - ospiti Di Battista e Giannini in diretta su Nove venerdì 16 novembre alle 22.45 : Dopo il successo della puntata d’esordio (oltre mezzo milione di telespettatori), nuovo appuntamento con “Accordi&Disaccordi” venerdì 16 Novembre alle 22:45 sul canale Nove di Discovery Italia. Subito dopo il live di “Fratelli di Crozza”, Andrea Scanzi e Luca Sommi affrontano il confronto a distanza tra l’ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, in collegamento in esclusiva dal Nicaragua, e ...

Gf Vip - Maurizio Battista e Lory Del Santo parlano dei complotti all'interno della casa : Dopo l'uscita di Cecchi Paone ed Ela Weber nella decima puntata del Grande Fratello Vip, sembra che il gruppo dei giovani si sia coalizzato per eliminare i concorrenti 'più maturi'. Di questa opinione sono sia Lory De Santo che l'ex concorrente Maurizio Battista, i quali in queste ore hanno esternato il loro pensiero sul presunto complotto all'interno della casa di Cinecittà. Il comico romano in particolare, ospite di 'Ultime dalla casa', ha ...

Alessandro Sallusti attacca Alessandro Di Battista e il M5S : Alessandro Sallusti non prende bene le critiche mosse contro i giornalisti da parte di Alessandro Di Battista Secondo Alessandro Di Battista, i giornalisti che si sono scagliati contro Virginia Raggi in questi due anni, per il problema delle nomine del comune di Roma, sono solamente delle put***e. Insomma un attacco critico a tutta la categoria, che non ha avuto pietà e si è scagliata dal primo momento contro la sindaca di Roma. A PROPOSITO DI ...

Puttane e sciacalli : i giornalisti denunciano Di Maio e Di Battista : Puttane e sciacalli: i giornalisti denunciano Di Maio e Di Battista Mentre Di Maio che ha definito i giornalisti sciacalli da parlamentare e vice premier potrebbe farsi scudo con l’immunità, il secondo Di Battista, che ci ha definiti Puttane, da libero cittadino rischia un processo. Tanti giornalisti stanno denunciando i due esponenti del M5s per le parole gravissime dette all’indomani della assoluzione di Virginia Raggi. Ma mentre ...

Agcom : “Attacchi alla stampa ledono libertà di informazione”. Ma Di Battista rilancia : “Difesa corporativista e patetica” : “C’è l’esigenza di un’informazione libera, pluralista, rispettosa della dignità delle persone, del ruolo delle forze politiche e dell’autonomia professionale dei giornalisti“. È la presa di posizione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che in una nota ha segnalato come “ogni attacco agli organi di stampa rischia di ledere il principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero, che è ...

Alessandro Sallusti attacca Alessandro Di Battista e il M5S : Alessandro Sallusti non prende bene le critiche mosse contro i giornalisti da parte di Alessandro Di Battista Secondo Alessandro Di Battista, i giornalisti che si sono scagliati contro Virginia Raggi in questi due anni, per il problema delle nomine del comune di Roma, sono solamente delle put***e. Insomma un attacco critico a tutta la categoria, che non ha avuto pietà e si è scagliata dal primo momento contro la sindaca di Roma. A PROPOSITO DI ...