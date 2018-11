Denunciato per sversamento illegali | sei tonnellate di amianto in strada a Napoli

Di Maio - l’uomo che ha accusato il padre : “Ho votato M5s. Ho Denunciato perché sui social ho litigato con un grillino” : “Ho votato 5 Stelle alle passate elezioni perché in loro ho visto una immagine credibile e per voltare pagina, come hanno fatto milioni di italiani”. Sono le parole di Salvatore Pizzo, detto Sasà, intervistato da Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24). L’uomo, che ha accusato il padre del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio di averlo pagato in nero, nega di aver votato 5 Stelle per ricevere il reddito di cittadinanza: ...

Lega - Salvini non querela i Bossi. Denunciato soltanto Belsito : il processo di Milano va avanti per tutti gli imputati : Aveva detto che sarebbero stati gli avvocati a decidere. Evidentemente hanno scelto esattamente per come si era impegnato a fare lui, in quella scrittura privata sottoscritta il 26 febbraio del 2014. La Lega di Matteo Salvini non ha presentato querela nei confronti di Umberto e Renzo Bossi, imputati al processo d’appello di Milano. Una denuncia da parte del Carroccio è stata depositata soltanto nei confronti dell’ex tesoriere ...

Pavia : si traveste da fantasma per rubare quadri - Denunciato : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Rubava dipinti e documentazione storica, coprendosi con un lenzuolo, come un fantasma. I carabinieri di Pavia, al termine di un'operazione denominata appunto Ghostbusters, ha denunciato un 50enne pavese e un 67enne originario della Lomellina, ritenuti responsabili dei r

57enne di Fiuggi costringe la convivente a mangiare dalla ciotola del cane : Denunciato per maltrattamenti : Un uomo di 57 anni, residente a Fiuggi (Frosinone), è accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua convivente un cinquantasettenne.L'uomo, stando all'esito delle indagini, sottoponeva la compagna a un regime di vessazioni fisiche e psicologiche. In alcune occasioni l'aveva costretta a cucinare i rifiuti prelevati dall'uomo nei cassonetti dei supermercati e, come riferito dalla donna, una 54enne, a mangiare nella ciotola ...

Elmas. Cittadino del Ghana Denunciato perchè trasportava medicinali illegalmente : E' stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di medicinali traportati illegalmente. All'uomo, proveniente da Accra via Roma Fiumicino, è stato perquisito il bagaglio e sono state invenute ...

Catania - girava per San Berillo armato di coltello : Denunciato : Nella mattina di ieri veniva denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere C.F., 29 anni. Nello specifico, alle ore 11:10 circa, personale dipendente delle ...

Romano Fenati Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un eccesso di velocità : Ancora guai per Romano Fenati. Il pilota italiano, che si era reso protagonista nel corso del GP del Misano 2018 in Moto2 di un gesto molto brutto (pinzata del freno anteriore) nei confronti di Stefano Manzi, a cui la FIM aveva sospeso la licenza e rientrato nel Circus grazie all’ingaggio del Team Snipers per il campionato di Moto3 dell’anno venturo, ne ha combinata un’altra. Fenati, a bordo di un’Audi Q3, secondo quanto ...

Moto - ancora guai per Romano Fenati : Denunciato dopo una lite con la Polizia Stradale : Romano Fenati è stato protagonista di un alterco con la Polizia Stradale che ha portato alla denuncia del pilota dopo una reazione sopra le righe Romano Fenati ne ha combinata un’altra. dopo essere stato estromesso dalla Moto2 per aver premuto il freno in corsa a Stefano Manzi, il pilota è rimasto nell’ombra per un po’, con l’intento di rigenerarsi. Adesso è tornato alla ribalta delle cronache per un avvenimento non ...

Romano Fenati ne combina un’altra : Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un eccesso di velocità : Ancora guai per Romano Fenati. Il pilota italiano, che si era reso protagonista nel corso del GP del Misano 2018 in Moto2 di un gesto molto brutto (pinzata del freno anteriore) nei confronti di Stefano Manzi, a cui la FIM aveva sospeso la licenza e rientrato nel Circus grazie all’ingaggio del Team Snipers per il campionato di Moto3 dell’anno venturo, ne ha combinata un’altra. Fenati, a bordo di un’Audi Q3, secondo quanto ...

Droga in piazza Dante - 20 persone controllate dalla Guardia di Finanza. Un 29enne Denunciato a piede libero : TRENTO . Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Trento in piazza Dante con l'ausilio delle unità cinofile per il contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti . Una ...

Lega - Salvini non ha ancora Denunciato Bossi : processo a rischio estinzione. Ecco perché il segretario non querela il fondatore. Accordi e segreti dietro ai fondi scomparsi : Dovrebbe denunciare il fondatore, l’uomo – che come dice lui – gli ha dato la voglia, il coraggio e le idee. E dovrebbe farlo per dare sostanza a quello che sostiene da tempo: lui è il suo partito con quella brutta storia dei 49 milioni di euro di fondi pubblici scomparsi non hanno niente a che fare. A suo tempo, però, ha assicurato che non l’avrebbe fatto, mettendoci pure la firma: da parte della sua Lega “non ci ...

Weinstein Denunciato per stupro dall'attrice De la Huerta. Dopo il rifiuto fu licenziata dalla serie Boardwalk Empire : Una nuova accusa di stupro per il produttore Harvey Weinstein . A denunciarlo è l'attrice Paz de la Huerta , che nel 2010 sarebbe stata stuprata dall'uomo nel suo appartamento di New York , Dopo il ...

L’attrice Paz de la Huerta ha Denunciato Harvey Weinstein per stupro : L’attrice statunitense Paz de la Huerta ha denunciato l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein di averla stuprata due volte nel dicembre 2010 a New York; viste le sue richieste di lasciarla in pace, Weinstein avrebbe poi cercato di danneggiare la sua

Frosinone - ricercatore si uccide : aveva Denunciato un concorso truccato. La procura indaga per istigazione al suicidio : Si è tolto la vita, utilizzando una pistola che aveva assemblato lui stesso, dopo aver denunciato un concorso truccato. Ora la procura di Frosinone indaga per “istigazione al suicidio“. La vittima è Luigi Vecchione, ingegnere ricercatore 43enne di Alatri, che si è sparato mercoledì scorso. Una morte che i familiari hanno subito collegato alle vicende lavorative dell’uomo visto che lui stesso, come scrive Repubblica, nel ...