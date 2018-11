Decreto Sicurezza | diretta dalla Camera | al via le dichiarazioni di voto sulla fiducia

Alcune conseguenze politiche del Decreto Sicurezza che riguardano 5 Stelle e Lega : Adesso, la cronaca nera in Italia, almeno secondo Salvini, non è più un problema... nessun reato è più elencato sulla sua pagina Facebook. È bastato che pubblicasse il decreto Sicurezza per far sì ...

Decreto Sicurezza sui rischi percepiti e non su quelli reali : È vero, l'Italia è un paese molto insicuro e ha bisogno di un Decreto sicurezza. Ma non di quello terribile agitato come una clava dal vicepremier Matteo Salvini per pura propaganda elettorale.Ci sono due tipologie di insicurezza, una percepita e una reale. Il Decreto del governo affronta solo la prima e in modo davvero pessimo: prevede tra le altre cose lo smantellamento del sistema di accoglienza degli SPRAR, l'eliminazione della ...

La fiducia sul Decreto Sicurezza e i tagli di General Motors : DALL'ITALIA Confermata in appello la confisca di 49 milioni alla Lega. I giudici di Genova hanno condannato Umberto Bossi e Francesco Belsito rispettivamente a un anno e dieci mesi e tre anni e nove mesi. Ridurre il deficit non è una marcia indietro ma è un’avanzata, ha detto il vicepremier Matt

Decreto Sicurezza blindato alla Camera. Applausi di Lega e M5S : Il voto di fiducia sul dl sicurezza è previsto per domani, al massimo dopodomani mattina, alla Camera. Dopo il via libera della Lega al ddl anticorruzione la maggioranza si è ricompattata. In Aula ...

Decreto Sicurezza - Salvini : "O si fa entro una settimana o salta" : LaPresse, "Fino a mercoledì l'ordine del giorno è il Decreto Sicurezza, o passa entro questa settimana oppure salta". Matteo Salvini detta le priorità in agenda per i prossimi giorni specificando che ...

Il paradosso M5s. La fronda grillina voterà la fiducia ma spera che il Decreto Sicurezza venga bocciato dalla Consulta : La discussione a tratti diventa paradossale. Ecco cosa si sente esclamare in Aula: "Manteniamo delle perplessità sul decreto Sicurezza. Il dibattito sull'immigrazione è preoccupante. Tocca alla Consulta garantire un equilibrio". Non sono parole che arrivano dai banchi dell'opposizione bensì da quelli del Movimento 5 Stelle. O almeno, da quella fronda grillina che si appresta a votare la fiducia ma che conserva la speranza ...

Decreto Sicurezza - il Governo pone la fiducia. Salvini : "Così o non diventa legge" : Dopo il Senato, anche alla Camera serve il voto 'blindato'. E come contrappeso questa settimana andrà avanti il ddl Anticorruzione

Il governo pone la fiducia sul Decreto sicurezza : "A nome del governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia" sul decreto sicurezza. Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, dopo che l'Assemblea aveva approvato a maggioranza l'interruzione anticipata della discussione generale. Le parole di Fraccaro sono state accolte dalle proteste delle opposizioni, soprattutto il Pd, e dagli applausi ...

L’appello della studentessa a Mattarella : “Presidente - non firmi il Decreto sicurezza” : Durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2018/2018 dell'Università di Torino al Teatro Carignano, era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'incontro è intervenuta la presidentessa del Consiglio degli studenti, che ha chiesto a Mattarella di "non firmare il decreto sicurezza e immigrazione".Continua a leggere

Decreto Sicurezza verso la fiducia. Deputata M5s : “Resto perplessa - avrei voluto discutere modifiche” : Il Decreto Sicurezza va verso l’approvazione finale a Montecitorio. Questa mattina è iniziata la discussione generale del provvedimento, sul quale molto probabilmente verrà messa la fiducia oggi e il voto a quel punto sarà il 27 novembre. In Aula si è presentato per qualche ora anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, tra i principali sostenitori del provvedimento. Se ne è andato in tarda mattina per presenziare alla ...

Decreto Sicurezza - verso la fiducia alla Camera - : Il Decreto sicurezza interviene sul diritto d'asilo, sulla lotta al terrorismo e sulla battaglia contro la criminalità organizzata. Per questo sono previste risorse aggiuntive per le forze dell'ordine.

Il voto sul Decreto Sicurezza potrebbe essere la prima fiducia del governo Conte : Un iter parlamentare complicato e spesso in salita; tensioni all'interno del governo; fibrillazioni e malumori tra i 5 stelle destinati ad infrangersi contro il muro innalzato da Matteo Salvini, che non ha concesso alcun passo indietro agli alleati. È la cornice che accompagna il via libera definitivo al decreto sicurezza, provvedimento bandiera della Lega giunto all'ultimo giro di boa in zona Cesarini: ...

Decreto Sicurezza : via gli emendamendi del M5s : I 5 'ribelli' del Movimento hanno fatto un passo indietro sulle modifiche presentate. Il Pd ha abbandonato la seduta in Commissione alla Camera. Il provvedimento, voluto da Salvini, approda lunedì ...

Decreto Sicurezza - il Pd abbandona i lavori in Commissione : Il Pd ritira tutti gli emendamenti al Decreto sicurezza e i suoi membri abbandonano i lavori della Commissione Affari costituzionali della Camera che sta esaminando il testo. Lo ha annunciato il ...