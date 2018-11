Decreto sicurezza | cosa prevede | dalla stretta sui permessi per motivi umanitari alle

Decreto sicurezza in pillole : ecco cosa prevede : ... fiere e spettacoli pubblici - STRETTA SU SGOMBERI - Sanzioni più severe per chi promuove od organizza l'occupazione di immobili, da 2 a 4 anni, e estensione dell'uso di intercettazioni nelle ...

Cosa prevede il Decreto sicurezza e immigrazione : La camera ha approvato il decreto sicurezza e immigrazione nella versione in cui era stato modificato e approvato dal senato il 7 novembre. Ecco Cosa cambia e quali sono le criticità. Leggi

La fiducia al Decreto sicurezza passa tra defezioni e rabbia del M5s : Roma. Non si sforzano neppure d’essere credibili. Se la cavano con un “sarà l’influenza”, e filano rapidi verso il cortile di Montecitorio, schivando le domande di chi comincia già a fare di conto. E certo, è vero che andranno affinati i calcoli, nei giorni che verranno: ma le defezioni, nel M5s, al

La Camera vota sì alla fiducia sul Decreto sicurezza : Roma, 27 nov., askanews, - La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia posta sul "decreto Salvini" su sicurezza e immigrazione con 336 sì."Esprimo una enorme soddisfazione, non da ministro, ma da ...

Decreto sicurezza - ok alla fiducia alla Camera : 336 sì - 249 no. Salvini : “La legge porterà più ordine nelle città” : La Camera ha votato la fiducia al governo Conte posta sul Decreto legge Sicurezza e immigrazione. Hanno votato sì 336 deputati, mentre i no sono stati 249. Nessuno dei 585 presenti (tutti partecipanti al voto) si è astenuto. Indicativamente si sono schierati a favore del Decreto M5s e Lega; contrari tutti gli altri gruppi di opposizione, di sinistra e di destra. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo ...

Decreto sicurezza - la Camera conferma la fiducia al governo - : Passa con 336 voti a favore e 249 contrari. Dopo il voto l'Assemblea passa all'esame dei circa 140 ordini del giorno al testo, in gran parte presentati da Pd e Leu

Decreto sicurezza - dalla Camera arriva il via libera alla fiducia : La Camera dei deputati ha dato il via libera alla fiducia sul Decreto sicurezza, fortemente voluto dal leader leghista e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Ora dovranno essere discussi i 146 ordini del giorno presentati dall'opposizione, con l'alta probabilità che l'approvazione del testo slitti a domani o a giovedì.Continua a leggere

Dl Sicurezza - Pd al M5s : “Vi dite contrari - ma chinate capo”. “Condividiamo gli obiettivi del Decreto - noi coerenti” : Scontro in Aula alla Camera tra Pd e M5s, durante le dichiarazioni di voto per la fiducia al decreto Sicurezza, provvedimento rivendicato da Salvini e dalla Lega. “Ora salite sui tetti a urlare che è stato approvato il decreto di un partito, non la legge del popolo. Un decreto della Lega, che va approvato senza modifiche e senza discussione”, ha attaccato sarcastico il deputato dem Emanuele Fiano. Per poi concludere: “Fate ...

Decreto sicurezza - diretta dalla Camera : al via il voto di fiducia. Molinari (Lega) : “Il nostro sì con rabbia ed orgoglio” : E’ in corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia posto dal governo Conte sul Decreto legge Sicurezza. Durante le dichiarazioni di voto è stato espresso voto favorevole da M5s e Lega e voto contrario tutti gli altri gruppi all’opposizione, anche se per motivi diversi. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo – ha lasciato libertà di voto. A seguire il dibattito anche il ministro ...

Protesta contro Decreto sicurezza : 200 persone verso Montecitorio : Roma – “Odio la Lega”, urlano circa 200 persone coordinate dalla rete dei movimenti per i diritti all’abitare, Baobab Experience e Fiom, che stanno lasciando in questo momento piazza San Silvestro in direzione di Montecitorio dove e’ iniziato il voto sul dl sicurezza che porta la firma del ministro dell’interno, Matteo Salvini. “Siamo pronte a fare sentire la nostra- dicono- sul Decreto sicurezza. Ancora ...

Decreto sicurezza - diretta dalla Camera : al via le dichiarazioni di voto sulla fiducia : Al via nell’Aula della Camera il dibattito sulla fiducia che il governo ha posto sul Decreto legge Sicurezza. La votazione avrà inizio alle 17.10, come deciso dalla Conferenza dei capigruppo. A quanto si apprende in Transatlantico, dopo la fiducia la seduta di oggi potrebbe proseguire fino alla fine dell’esame degli ordini del giorno (un centinaio) al testo, in maniera da giungere al voto finale nella giornata di domani. In Aula, a seguire il ...

Alcune conseguenze politiche del Decreto sicurezza che riguardano 5 Stelle e Lega : Adesso, la cronaca nera in Italia, almeno secondo Salvini, non è più un problema... nessun reato è più elencato sulla sua pagina Facebook. È bastato che pubblicasse il decreto Sicurezza per far sì ...

Decreto sicurezza sui rischi percepiti e non su quelli reali : È vero, l'Italia è un paese molto insicuro e ha bisogno di un Decreto sicurezza. Ma non di quello terribile agitato come una clava dal vicepremier Matteo Salvini per pura propaganda elettorale.Ci sono due tipologie di insicurezza, una percepita e una reale. Il Decreto del governo affronta solo la prima e in modo davvero pessimo: prevede tra le altre cose lo smantellamento del sistema di accoglienza degli SPRAR, l'eliminazione della ...

La fiducia sul Decreto sicurezza e i tagli di General Motors : DALL'ITALIA Confermata in appello la confisca di 49 milioni alla Lega. I giudici di Genova hanno condannato Umberto Bossi e Francesco Belsito rispettivamente a un anno e dieci mesi e tre anni e nove mesi. Ridurre il deficit non è una marcia indietro ma è un’avanzata, ha detto il vicepremier Matt