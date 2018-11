Debito emergente in valuta locale | opportunità dai Paesi crisi

trend-online

(Di martedì 27 novembre 2018) Paul McNamara, direttore degli investimenti per le strategie Local Bond Emerging Markets di GAM Investments, spiega che gli emergenti tendono ad essere collegati all'economia globale, ma non in modo diretto e lineare. Tradizionalmente incontrano difficoltà quando i bilanci esterni sono fuori controllo, quindi non è un caso che idi cui si è parlato di più ...