De Santis a Rai1 e Freccero a Rai2 | ecco chi sono i nuovi direttori della Rai

Rai : da Cda via libera a De Santis a Rai1 e Freccero a Rai2 : Nessuna sorpresa in Cda Rai: c'è stato il via libera alle proposte di nomine di Teresa De Santis alla direzione di Rai1 e di Carlo Freccero alla direzione di Rai2. Come pure per quelle relative a Rai Parlamento, alla cui direzione è stato chiamato con Antonio Preziosi, e Rai Sport, con nomina per Auro Bulbarelli.

Cda Rai : De Santis a Rai1 - Freccero Rai2 : 17.50 Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera alle nomine di Teresa De Santis alla direzione di Rai1 e Carlo Freccero a Rai2. Approvata anche la nomina di Auro Bulbarelli alla guida di RaiSport e di Antonio Preziosi a Rai Parlamento. Il CdA "ha espresso apprezzamento per i nomi proposti e ha ringraziato i direttori uscenti di rete e di testata Teodoli,Fabiano,Gentili e Manzione per il prezioso lavoro svolto". Le ...

Rai - nuovi direttori di rete : Teresa De Santis a Rai1 - Carlo Freccero a Rai2 - Stefano Coletta confermato a Rai3 : Carlo Freccero Dovremmo esserci. Le nomine dei nuovi direttori di rete Rai dovrebbero arrivare nell’imminente CdA fissato per martedì 27 novembre alle ore 16. Dopo settimane di stallo e di tira e molla tra le forze politiche, l’AD Fabrizio Salini proporrà al Consiglio di Viale Mazzini la tanto attesa lista dei nuovi direttori. Per Rai1 si prospetta una storica rivoluzione: Teresa De Santis, infatti, si appresterebbe a diventare la ...

I Retroscena di Blogo : Nomine reti Rai - le scelte di De Santis a Rai1 - Freccero a Rai2 e Coletta a Rai3 : Martedì prossimo è stato convocato il CDA della televisione pubblica ed in molti presumono che nel corso di quella riunione verranno ratificate le Nomine delle reti della televisione di Stato, che nell'ultimo valzer andato in scena le scorse settimane sono slittate.Gli attuali inquilini delle tre reti della televisione pagata da tutti gli italiani, Teodoli, Fabiano e Coletta, avevano ricevuto il mandato da parte dell'amministratore ...

Rai - martedì i direttori di rete : De Santis prima donna alla guida di Rai1. Freccero per Rai2. Coletta confermato a Rai3 : Il giorno delle direzioni di rete sarà martedì. E il consiglio di amministrazione Rai sembra intenzionato a proporre due nomi nuovi e una conferma. In pole per la successione di Angelo Teodoli alla guida di Rai1 c’è Teresa De Santis, che sarebbe la prima donna alla guida della rete ammiraglia di viale Mazzini. A Rai2, invece, andrà Carlo Freccero, già membro del cda nella passata gestione su indicazione del Movimento Cinque Stelle. Stefano ...

I Retroscena di Blogo : nomine Rai - ipotesi Teresa De Santis per Rai1 : Un vertice notturno di giovedì, un vertice diurno di venerdì, un faccia a faccia di sabato, un colloquio telefonico di domenica, una chat su skipe lunedì e a macchia di leopardo qualche messaggio su whatapp fra una cosa e l'altra.Sembra quasi la cronologia di un gruppo di alunni di una scuola media inferiore o superiore, intenti a scambiarsi opinioni sui propri professori, sui compagni di classe o sui temi di quel che è stato o quel che ...