ilnotiziangolo

: Da #TWD a pre Apocalisse con 5 Year, l'ultima idea di Robert Kirkman - morganbarraco : Da #TWD a pre Apocalisse con 5 Year, l'ultima idea di Robert Kirkman -

(Di martedì 27 novembre 2018) TWD non era abbastanza.rilancia con 5e ci parla ancora di. Questa volta la serie Tv che vedrà la collaborazione di Skybound e eOne ruoterà attorno agli ultimi cinque anni sulla Terra, prima che una meteora colpisca il pianeta. Il papà di TWD punta quindi su un contesto popolare e che darà l’opportunità di scendere in campo con diversi autori. “Un’innovativa”, ha dichiarato in un’intervista., la firma disfrutta un’di TWD Ep Il primo impatto con il nuovo progetto seriale dilascia un po’ l’amaro in bocca. Anche se verrà rivisitato tutto in chiave moderna e rivoluzionaria, la tematica pre-apocalittica non è di certo così nuova. In realtà l’del papà di TWD è davvero interessante. Dopo aver creato accordi internazionali con Corea, America Latina, ...