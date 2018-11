Da Red October a San Bernardo Nuovo sponsor della Pallacanestro

Basket - Serie A : l’Alma Trieste domina in casa contro la Red October Cantù : Basket, Serie A: Alma Trieste vittoriosa di fronte al pubblico amico contro la Red October Cantù nonostante la grande prova di Gaines Basket, Serie A: l’Alma Trieste vince e convince contro la Red October Cantù. Un 102 – 82 che non lascia spazio a repliche, una gara condotta sin dal primo quarto dai triestini, decisivo però lo strappo al ritorno dagli spogliatoi con un terzo quarto da 39-15 che ha sancito la superiorità ...

Diretta/ Cantù Pesaro streaming video e tv : la Red October in rosso - Serie A1 basket - - IlSussidiario.net : Diretta Cantù Pesaro: info streaming video e tv della partita di basket, valida nella 7giornata del Campionato della Serie A1.

October 2018 Update : Microsoft riconosce un bug relativo ai programmi pRedefiniti : Microsoft ha appena riconosciuto, in October 2018 Update, la presenza di un ulteriore bug dopo le lamentele e i feedback dei pochi utenti che hanno già aggiornato alla nuova versione di Windows 10. Tale bug interrompe la cosiddetta “funzionalità di associazione file” del sistema operativo ovvero impedisce all’utente di impostare un programma WIN32 predefinito per l’apertura di determinate tipologie ed estensioni di file. ...

Basket – Petrucci incontra una delegazione della Red October per il nuovo palazzetto a Cantù : nuovo palazzetto dello Sport a Cantù. Questa mattina una delegazione della Red October a Roma “Un progetto convincente, moderno e in linea con le esigenze della pallacanestro di oggi”. Con queste parole il Presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ha accolto in Federazione dirigenti e ingegneri di Pianella srl, giunti a Roma nella mattinata odierna per presentare il progetto del nuovo palazzetto dello sport che sorgerà nell’area ...

Basket - Champions League 2018-2019 : nulla da fare per la Red October Cantù - eliminata a un passo dalla regular season : La prima società italiana a lasciare le competizioni europee per club è la Red October Cantù che, sconfitta anche al ritorno del secondo turno preliminare contro la Telenet Giants Anversa in trasferta per 100-94, esce di scena ad un passo dalla regular season di Champions League 2018-2019 di Basket. I biancoazzurri per poter rimanere in corsa avrebbero dovuto battere la compagine belga con un margine di almeno nove punti. Gli ospiti mettono la ...