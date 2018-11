repubblica

: Da Magic Johnson ad Abidal da Acerbi a Fanchini: quando lo sportivo vince la partita contro il cancro [aggiornament… - SportRepubblica : Da Magic Johnson ad Abidal da Acerbi a Fanchini: quando lo sportivo vince la partita contro il cancro [aggiornament… - lucagiudici : Io di sport sono davvero tanto ignorante. Mi piace, ma non ho tempo, e così faccio altro. Il mio rapporto con l'NBA… -

(Di martedì 27 novembre 2018) C'è anche chi, come il ciclista Ivan Basso, dopo avere battuto il cancro, pure il suo ai testicoli, ha chiuso con lo sport, ma ormai per Ivan era tempo di farlo: quella che conta è la sua salute. In ...