Cska Mosca-Viktoria Plzen 1-2 | Roma agli ottavi

Roma qualificata agli ottavi di finale della Champions League - giallorossi avanti dopo il ko del Cska Mosca : La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 ancora prima di scendere in campo all’Olimpico per affrontare il Real Madrid nel big match di questa sera. I giallorossi, infatti, dovevano fare almeno un punto contro i blancos per conquistare il passaggio del turno oppure dovevano sperare che il CSKA Mosca non battesse il Viktoria Plzen nell’incontro incominciato alle ore 18.55 e così è stato: i russi ...

Diretta Cska Mosca-Viktoria Plzen : streaming - video gol e risultato - LIVE - 1-0 - : ... AKINFEEV, NELLA STESSA PORTA E NELLO STESSO STADIO, HA PARATO UN ALTRO RIGORE DECISIVO! A TRA POCO PER LA CRONACA LIVE DELLA SECONDA FRAZIONE DI GIOCO! 45 Fallo in attacco di Prochazka su Becao ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 90-85 contro il Cska Mosca. Secondo ko casalingo per l'AX : Olimpia Milano-CSKA Mosca, la cronaca Il CSKA parte con le marce alte e schizza via 7-0 dopo poco più di 2' . James è un diesel, così come tutta Milano: l'americano si mette in partita con un layup ...

Basket Eurolega - Milano-Cska Mosca 85-90 : Lotta, da spettacolo ed accarezza l'impresa contro il Cska l'Ax Milano, che vola sino a +13 prima di cedere nel finale, 90-85 . Gara splendida che i campioni d'Italia sembrano afferrare nel terzo ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano fa sognare per tre quarti - poi si arrende al cinismo del Cska Mosca : Il CSKA Mosca resta imbattuto in stagione, si tratti di VTB League o di Eurolega: con una rimonta di altissimo livello esce vincitore dal Mediolanum Forum, ma non prima di aver incrociato un’Olimpia Milano dimostratasi una volta di più, almeno in questo inizio di stagione, capace di tenere benissimo di fronte a un colosso del Basket europeo. L’85-90 con cui va in archivio l’incontro rispecchia in buona misura l’equilibrio ...

Basket - Eurolega : in diretta Milano-Cska Mosca : MILANO - Sesto turno di Eurolega e big match per l'AX Milano. La squadra di Pianigiani, quattro vittorie e una sconfitta finora, affronta al Forum il Cska Mosca, imbattuto finora al pari del Real ...

LIVE Olimpia Milano-Cska Mosca basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro d’altissima classifica al Mediolanum Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Cska Mosca, sfida valevole per la sesta giornata della stagione regolare di Eurolega. Quattro vittorie ed una sconfitta, terzo posto in classifica. L’inizio di stagione in Eurolega dell’Olimpia Milano è stato semplicemente formidabile e questa sera la squadra di Simone Pianigiani si troverà ad affrontare la corazzata CSKA Mosca del grande ex Daniel Hackett, che si trova a ...

Cska Mosca - buone notizie per Mario Fernandes : nessuna frattura per il terzino dopo il match con la Roma : Uscito per uno scontro con Kolarov nel match con la Roma, il terzino del CSKA Mosca ha riportato una commozione cerebrale ma nessuno frattura Il CSKA Mosca tira un sospiro di sollievo per Mario Fernandes, uscito nel corso del match di Champions League giocato contro la Roma per uno scontro fortuito con Kolarov. Il terzino destro è stato sottoposto ad esami strumentali, che hanno scongiurato la presenza di fratture. Solo una commozione ...

Cska Mosca-Roma - ancora scontri tra le due tifoserie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei romanisti : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video, si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska. I tafferugli sono ...

Cska Mosca-Roma - ancora scontri tra le due tifoserie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei romanisti. Il video : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video, si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska. I tafferugli sono ...

Incidenti prima di Cska-Roma : assalto dei tifosi russi all'albergo dei romanisti a Mosca : Si temeva una rappresaglia dopo i precedenti di Roma ed effettivamente qualcosa è successo. Un gruppo di 30 tifosi della Roma, prima della partita intorno alle 18, è stato seguito fino all'Hotel Agios ...

LIVE Milano-Cska Mosca - Eurolega basket in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 8 novembre l’A|X Armani Exchange Milano torna in campo per la 6a giornata dell’Eurolega 2018-2019. L’Olimpia attende al Forum la formazione russa del CSKA Mosca, imbattuta nella competizione con cinque successi in cinque partite e in testa alla classifica in compagnia del Real Madrid. La sfida è un banco di prova importante per testare la maturità degli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla vittoria all’ultimo secondo contro ...

La Roma supera il Cska Mosca. Serve ancora un punto : il G16 a un passo : Però, come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il risultato è meritato , alla promozione agli ottavi manca soltanto un punto o forse neppure quello, ed era dal 2008-09 che i ...

Diretta Cska Mosca-Roma in streaming e in tv : il match trasmesso solo su SkySport : Ritorna l'appuntamento con la Champions League e stasera 7 novembre è in programma la nuova partita della Roma, che questa volta dovra' vedersela contro il CSKA Mosca. Un match molto impegnativo per la squadra giallorossa che sta vivendo un periodo di continui 'alti e bassi' sia in Champions che in campionato. La sfida di stasera contro il CSKA Mosca si potra' vedere in Diretta televisiva solo sui canali a pagamento della pay tv satellitare di ...