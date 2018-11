Crisi Russia-Ucraina | Mosca gela l' Europa | Non abbiamo bisogno di mediatori

huffingtonpost

(Di martedì 27 novembre 2018) I venti di guerra trainvestono anche Bruxelles, mentre continua lo scambio di reciproche accuse trae Kiev sulla responsabilità dell'incidente nello stretto di Kerch nel Mar Nero.non cerca. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, in conferenza stampa a Parigi, proprio durante la visita ufficiale in Francia, ha messo in chiaro chenon ha "alcundi intermediari" nella vicenda del sequestro delle tre navi militari ucraine. "Penso che questa situazione sia di carattere puramente pratico", ha spiegato il vertice della diplomazia russa durante la conferenza nella capitale francese. "Se la parte, come pure i suoi partner in, sono interessati a che tali incidenti non si ripetano più, è necessario in primo luogo inviare un segnale chiaro a Kiev e non a noi, in modo che tali provocazioni non siano ...