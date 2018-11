Crisi Italia | fiducia consumatori e imprese italiane in ribasso a novembre secondo Istat

"L'Ue tuona contro l'Italia...e non solo". Il Domenicale di ControlaCrisi - a cura di Federico Giusti : La critica principale della Troika è quindi rivolta all'indebitamento, al rispetto delle regole imposte ai Governi nazionali in materia di economia e contenimento della spesa pubblica , ma anche ...

L’allarme di Bankitalia : «Italiani più poveri con lo spread» La Crisi in 8 punti : Ingenti vendite di titoli di Stato da parte dei fondi esteri. Salgono i mutui e il costo per il debito pubblico. Moody’s: rischi in aumento

Spread - Pil - mutui e risparmi : le 8 frasi di Bankitalia che fotografano la Crisi : Il calo dei titoli di Stato «ha determinato una riduzione del valore della ricchezza finanziaria delle famiglie» del 2% (85 miliardi) nei primi sei mesi 2018. Con 100 punti di Spread rischio di aumento di 30 punti base per i tassi dei mutui. Le preoccupazioni della Banca d’Italia per le politiche di bilancio italiane: le punto per punto le valutazioni del Rapporto sulla stabilità finanziaria.

A Isernia la presentazione del libro 'Gli italiani - l'Europa e la Crisi' : L'autore è del volume è Fabio Serricchio, ricercatore e docente di Scienza Politica presso l'Università degli Studi del Molise. Dopo i saluti di Gianmaria Palmieri, Magnifico Rettore, Università del ...

Clamoroso nel calcio italiano - dirigente entra negli spogliatoi ed insulta : Crisi di panico e vomito per la guardalinee - poi lo 0-3 a tavolino [NOMI e DETTAGLI] : Episodio incredibile che si è verificato negli ultimi giorni nel campionato di Serie D e che potrebbe portare pesanti conseguenze. E’ infatti arrivata la stangata del giudice sportivo in relazione alla gara sospesa Salernum Baronissi-Sanmaurese, in programma nello scorso weekend al Figliolia, la decisione è stata quella di infliggere lo 0-3 a tavolino più 320 euro di multa ed una gara a porte chiuse, squalificato inoltre fino al 15 ...

Negli anni della Crisi in Italia le PMI sono cresciute : ... innovativa piattaforma online per cogliere le offerte commerciali migliori, creata in Sardegna e poi aperta in diversi Paesi, dal Brasile alla Nuova Zelanda, con 30 milioni di utenti nel mondo, ndr,.

SPY FINANZA/ Il vero rischio Crisi nascosto dallo spread italiano - IlSussidiario.net : Domani è attesa la risposta del Governo italiano alla Commissione europea. È quindi interessante vedere come si muoverà lo spread

Gli italiani riscoprono la bici e le passeggiate a piedi : Crisi - ambiente o cambiamenti climatici sono i motivi principali : Gli italiani si muovono sempre più a piedi o in bicicletta. Complice probabilmente la crisi e anche una maggior consapevolezza ambientale, o ancora i cambiamenti climatici che, con piogge più frequenti, fanno aumentare la voglia di passeggiare all’aria aperta, i cittadini del Bel Paese preferiscono andare meno in auto e, anche se il numero di macchine per famiglia continua a crescere, spesso si opta per i mezzi pubblici. E’ la ...

Pernigotti - l’azienda : “Attività produttive resteranno in Italia”. Il ministero dello Sviluppo apre tavolo di Crisi : Pernigotti chiuderà lo stabilimento di Novi Ligure, ma continuerà a produrre attraverso partner industriali in Italia. Lo ha comunicato l’azienda dolciaria acquistata nel 2013 dalla famiglia turca Toksoz, che nei giorni scorsi ha comunicato ai sindacati lo stop delle attività nello stabilimento piemontese che occupa complessivamente circa 180 lavoratori, tra diretti e interinali. Il gruppo ha chiesto un anno di cigs, dal 3 dicembre 2018 al ...

Il lavoro italiano in Crisi - la mappa delle vertenze da risolvere : I punti che il Governo deve affrontare se vorrà mantenere la tenuta occupazionale del paese Analisi E' una tempesta perfetta quella che si sta abbattendo sul mercato del lavoro italiano. Scongiurata l'...

Tutti pazzi per le vetrine italiane - antidoto contro la Crisi : riconfermato il presidente Pasquarella : Se il primo biglietto da visita di ogni negozio è la sua vetrina, c'è chi ha fatto di questo mestiere un'arte e, grazie all'esperienza e alla rete di conoscenze acquisite in giro per il mondo, la ...

Il lunedì della Gabanelli : Alitalia - cosa fare per la Crisi più lunga e costosa? : 3 salvataggi in 10 anni, scelte spesso inspiegabili e sbagliate, costate miliardi di euro. Da 18 mesi la compagnia è tornata in mano al governo che vorrebbe tenerla. Serve un partner, ma soprattutto ...