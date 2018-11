Costretta dal compagno a mangiare nella ciotola del cane | dopo anni lo denuncia | 57enne

Donna torturata - stuprata da due uomini e Costretta a saltare nuda dal terzo piano : L'orribile storia di violenza vede come vittima una giovane nepalese di 23 anni, rinchiusa e stuprata per ore in un appartamento di Jaipur, nello stato indiano del Rajasthan, prima del lancio nel vuoto per cercare di sfuggire alle grinfie dei suoi aguzzini.Continua a leggere

UK : abusata e Costretta a guardare film pornografici dal papà - il racconto di Amanda : Amanda Hollis, adesso mamma di 3 figli, da bambina è stata costretta a subire violenze ed abusi sessuali da parte del padre, il quale la costringeva a vedere film pornografici all'interno della propria abitazione sita in Manchester. A distanza di anni, dopo essere riuscita a superare parte dello choc subito da quando aveva 4 anni, la donna ha deciso di raccontare quei momenti alla stampa [VIDEO]. Dopo anni il racconto di Amanda Nel dettaglio, ...

Violentata e Costretta a vedere film porno dal padre : la sconvolgente storia di Amanda : Per anni il padre l’ha Violentata mentre la costringeva a vedere film porno, Amanda ha trovato il coraggio di denunciare quell'uomo solo a distanza di anni. Ma l'orco è riuscito a scappare, prima di essere definitivamente condannato a 70 anni di carcere. E così la donna ha scelto di rivelare la sua terribile storia alla stampa.Continua a leggere

“Comprata dal marito a 14 anni per 500 mila lire e Costretta a prostituirsi”. Il giallo di Paroldo : Il 78enne Severino Viora sarebbe stato ucciso dalla 60enne coniuge Assunta Casella, che voleva vendicarsi dei soprusi subiti in passato. Ieri, durante l'udienza nella quale è stata confermata la condanna in secondo grado a 21 anni nei confronti della donna, è arrivato il colpo di scena.Continua a leggere

Chiara Ferragni : si strappa il lobo dell’orecchio - Costretta ad andare dal dottore. Guarda il VIDEO : A Los Angeles a comprare zucche di Halloween in piena bufera indignazione per colpa dell’acqua Evian, Chiara Ferragni è stata L'articolo Chiara Ferragni: si strappa il lobo dell’orecchio, costretta ad andare dal dottore. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Bimba di 11 anni ha le prime mestruazioni : Costretta dalla prof a restare in aula sporca di sangue : I fatti sono avvenuti alla Hastings Academy, nell’East Sussex, in Regno Unito. La piccola avrebbe dovuto possedere un certificato medico (dal costo di 15 sterline) per andare in bagno. La madre: "Ora è terrorizzata che le torni il ciclo e possa sporcare la sedia dove è seduta".Continua a leggere

Vigevano - manca un documento dalla Bolivia : famiglia Costretta a pagare una retta super per la mensa : La madre dello scolaro, portatore di handicap, non può reperire il certificato perché la sua famiglia vive nella foresta: l'aiuto dell'associazione "L'Articolo 3 vale anche per me"