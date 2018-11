«Così sono diventato Fiorello»

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi eliminata : "Sono felice Così - ora tifo per mia sorella Silvia" : Fresca di eliminazione dal Grande Fratello Vip, dove nel corso della puntata di ieri è stata battuta al televoto da Benedetta Mazza e Andrea Mainardi, Giulia Provvedi ha affidato le sue prime dichiarazioni fuori dalla Casa di Cinecittà al suo account Instagram. Ecco cosa ha detto, infatti, nel corso di una diretta stamattina: Mi ha fatto piacere tenervi compagnia questi due mesi. Mi sono mostrata per quello che sono. Grazie ragazzi, ora ...

Province - Salvini : “Così non sono né carne né pesce. Ragioniamo su reintroduzione” : “Bisogna avere il coraggio, la forza e la buona volontà di rivedere un impianto istituzionale che è monco, perché ora è ‘all’italiana”, ovvero “un ente che fa e non fa, non ha soldi per operare. Soprattutto – parlo delle Province– non ha avuto senso cancellarlo senza dare una soluzione”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo a un evento a Roma organizzato da Poste italiane. “Non ...

Spazio - il capo dell’agenzia spaziale Russa annuncia una missione sulla Luna e scherza : “Così scopriremo se gli americani ci sono andati davvero” : Una missione Russa sulla Luna per “verificare” che gli Usa ci siano stati veramente. E’ quanto ha detto Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale Russa Roscosmos, scherzando con il presidente moldavo Igor Dodon, che gli ha chiesto se riteneva che la NASA fosse atterrata realmente sul satellite terrestre. Le cospirazioni sulle missioni Lunari della NASA sono d’altra parte comuni in Russia. Rogozin, ...

Se le parrucche di Ilary sono le vere protagoniste del reality show (e va bene Così) : Quella di Ilary Blasi pare fosse realmente una parrucca. Per fortuna, aggiungerei. Perché l'idea di cambiare look in maniera così decisa aveva fatto piovere non poche critiche sulla conduttrice. Ed in effetti quel "Bob" cosi platino e netto non le donava particolarmente. Molto meglio il suo taglio cult di qualche anno fa che, con alcune variazioni, è tuttora uno dei più richiesti nei saloni di bellezza di mezza ...

Nazionale - Verratti gongola : “Non mi sono mai trovato Così bene in azzurro come con Mancini” : Marco Verratti rende i giusti meriti al Ct Mancini, reo d’aver dato un’impronta importante alla Nazionale italiana sin dal suo arrivo Marco Verratti gongola. Il centrocampista della Nazionale italiana e del Psg, sembra trovarsi molto bene in questo nuovo corso targato Mancini. Dopo la vittoria contro gli Usa ha parlato della serata di ieri, ma più in generale delle novità apportate da Mancini: “Questa vittoria è merito di ...

Pogba e la rincorsa infinita : sfida una tartaruga allo zoo e scherza : 'Allora non sono Così lento!' : Non finisce mai di sorprendere. Che sia per una giocata in mezzo al campo, per un gol o per una dichiarazione, Paul Pogba non corre il rischio di risultare banale. Anzi, tutt'altro. Anche quando è in ...

Tuyo - ci siamo innamorati di Narcos e della sua colonna sonora. Così l’abbiamo tradotta : “Songo ‘o fuoco ca te bruscia ‘a pelle, songo l’acqua ca te leva ‘a sete…“. Stesse parole, stesso significato, ma con un suono diverso, quello della lingua napoletana. siamo tornati con un nuovo singolo, Tuyo, la cover in napoletano della sigla dell’amata serie Netflix Narcos. Canzone scritta e cantata dal cantautore brasiliano Rodrigo Amarante. Abbiamo intrecciato e unito idealmente Medellin, Napoli e Rio De Janeiro. Ci siamo ...

Matteo Salvini - la donna denunciata per i fischi a L'aria che tira : 'Sono una terrona - e Così...' : 'Ho colto l'occasione, quando mi ricapitava?'. Eleonora, 59 anni, denunciata per i fischi a Matteo Salvini , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, fornisce la sua versione su quanto ...

Così le aziende si sono già preparate alla Brexit : Pubblichiamo un thread di 50 tweet postato su Twitter domenica da Edwin Hayward che si occupa di domini internet, si definisce un “48%er” e fa analisi interessanti e puntuali sulla Brexit. I link collegati sono consultabili su @uk_domain_names. 1/50 Ok, è venuto il momento di guardare agli effetti r

Malata di distrofia si batte per l'eutanasia : 'Sono Così per colpa della mia malattia : per questo voglio l'eutanasia' : Una rara malattia la costringe a stare immobile a letto, per questo Holly Warland, ragazza australiana di 27 anni, ha voluto lanciare un duro messaggio a chi è contro l'eutanasia . 'Ho una malattia ...

Francia - Mbappè e il calciomercato : 'Certe cifre sono indecenti - ma è Così che va' : Però è il mercato, il mondo del calcio funziona così. Non devo certo essere io a rivoluzionarlo. sono dentro un sistema, bisogna saperlo rispettare e rimanere al proprio posto'. Anche se a dicembre ...

"La mia malattia mi riduce Così. Guardate con i vostri occhi perché sono favorevole all'eutanasia" : Ha 27 anni ed è affetta da una malattia rara, che spesso la costringe a rimanere immobilizzata a letto. Holly Warland, australiana, ha preso coscienza da tempo del fatto che la sua condizione non migliorerà, per questo il pensiero della morte non le è più così estraneo. Per supportare la battaglia a favore della legalizzazione dell'eutanasia, la giovane ha deciso, insieme al suo fidanzato, di documentare i ...