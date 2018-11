Corte Crimea: arresto 3 marinai ucraini

: Una corte in Crimea dispone l'arresto di due marinai ucraini - CdT_Online : Una corte in Crimea dispone l'arresto di due marinai ucraini -

Un tribunale di Simferopoli, in, ha disposto due mesi di carcere per tredella Marina ucraina, catturati dai russi. Sono accusati di "aver attraversato illegalmente il confine" russo,"con l'uso o la minaccia di usare violenza". Lo riportano i media russi. "Per ora sono in detenzione provvisoria fino al 25 gennaio",dice il delegato per i diritti umani per la. Ifermati dai russi sono oltre 20.(Di martedì 27 novembre 2018)