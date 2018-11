Corruzione | quattro arresti a Trapani | in manette anche Capo del Genio civile 3

Corruzione : quattro arresti a Trapani - in manette anche Capo del Genio civile (2) : (AdnKronos) - Il sistema clientelare creato "ha comportato che molte delle pratiche dirette all’ufficio del Genio civile della Provincia di Trapani passassero dallo studio tecnico del figlio dell’Ingegnere Capo , grazie all’opera di un compiacente gruppo di ingegneri, architetti e geometri interessat

Corruzione : quattro arresti a Trapani - in manette anche Capo del Genio civile : Palermo, 27 nov. (AdnKronos) - Con l'accusa di Corruzione e falso in atti pubblici, la Guardia di Finanza di Trapani ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare. In manette anche il Capo del Genio civile di Trapani, un dirigente del Comune di Castellammare del Golfo e due imprenditori. Indag