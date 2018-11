Coppa Davis – Piquè punzecchia ancora Federer | “parlare con lui è difficile Ognuno

“Djokovic vuole boicottare la Coppa Davis” - la clamorosa indiscrezione del coach di Edmund : “c’è una regola che…” : Novak Djokovic starebbe cercando di convincere i giocatori a boicottare una regola dell’ITF che ‘costringerebbe’ i giocatori a partecipare alla Coppa Davis al fine di giocare le Olimpiadi: l’indiscrezione arriva dal coach di Edmund La nuova Coppa Davis che vedrà la luce nel 2019 non sembra essere nata sotto una buona stella. Fra grandi polemiche e rinunce di diversi top player, il torneo per nazionali del prossimo ...

Il duro sfogo di Yannick Noah : “sono disgustato - quella dell’anno prossimo non è la Coppa Davis! Bugiardi!” : duro sfogo di Yannick Noah post finale di Coppa Davis: il capitano dimissionario della Francia, si scaglia contro il nuovo format del torneo Finale di Coppa Davis amara per la Francia. La formazione transalpina si è dovuta arrendere ad un’ottima Croazia, più solida e anche più talentuosa dei ‘Galletti’, falcidiati da infortuni e con una condizione di forma generale non certo esaltante (doppisti a parte, non a caso gli ...

Coppa Davis : Nuova Formula - ecco come funziona : A prescindere da quello che è stato il risultato sportivo , solo per la cronaca, l'ultima 'Insalatiera' la porta a casa la Croazia che ha battuto la Francia 3-1, , ieri a Lilla, in Francia, si è consumato l'ultimo atto della Coppa Davis: la fine di un mito dello sport. ...

Tennis : Novak Djokovic contro l’ITF per la regola che lega la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 alla nuova Coppa Davis : Novak Djokovic non ci sta. In qualità di presidente del Consiglio dei giocatori del circuito ATP, il n.1 del mondo è fortemente contrariato per il lancio del nuovo format della Coppa Davis, che prenderà il via l’anno venturo, e nello stesso tempo come essa sia legata ai prossimi Giochi Olimpici. La Federazione Internazionale del Tennis (ITF) ha richiesto ai giocatori di partecipare alla Davis per ottenere il pass a Cinque Cerchi. In questo ...

Cosa c'è dietro la vittoria della 'piccola' Croazia nella Coppa Davis : La piccolissima Croazia (4 milioni di abitanti e spiccioli) conquista nettamente, in Francia, la seconda Coppa Davis, dopo quella, storica, del 2005, e la finale persa due anni fa. I l piccolo Belgio (11 milioni di persone) disputa le finali 2015 e 2017, la piccola Svizzera (8 milioni) s’impone nel 2014, la piccola Repubblica Ceca detta legge nel 2011 e 2012 (10 milioni), la ancor più piccola Serbia (7 milioni) vince nel ...

Coppa Davis 2018 - trionfo della Croazia! Cilic demolisce Pouille - la Francia si arrende in casa : Non è solo finita una Coppa Davis: è finita un’era. La vittoria di Marin Cilic su Lucas Pouille per 7-6(3) 6-3 6-3, che consegna alla Croazia l’1-3 che le vale la seconda Insalatiera della sua storia, è più di un semplice incontro decisivo della finale. A suo modo, quest’incontro fa la storia perché è lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo, tra la tradizione e una riforma estremamente discussa. Quanto alla partita, non è mai ...

