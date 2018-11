Copa Libertadores | arriva la decisione della Conmebol su River Plate e Boca Juniors | i

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà l’8 o il 9 dicembre in una sede da definire : La CONMEBOL — la confederazione calcistica sudamericana che organizza la Copa Libertadores — ha trovato un accordo con i presidenti di Boca Juniors e River Plate per far disputare la finale di ritorno del torneo tra sabato 8 e domenica

Copa Libertadores - Superclasico senza fine : River Plate indagato per l'aggressione al pullman del Boca : Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica legata alla mancata disputa del Superclasico di sabato 25 novembre tra River Plate e Boca Juniors , valido per il ritorno della finale di Copa ...

Copa Libertadores – Maradona non ha dubbi - l’appello al Conmebol : “date il successo al Boca” : Maradona interviene dopo sospensione della sfida di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors: l’appello dell’ex calciatore Diego Armando Maradona ha esortato l’organo di governo del calcio sudamericano il Conmebol ad assegnare la Coppa Libertadores al Boca Juniors dopo la sospensione della gara di ritorno a causa degli hooligan del River Plate. La partita tra i due club argentini, originariamente previsto per ...

Finale Copa Libertadores 2018 : il River Plate indagato per l’assalto al pullman del Boca Juniors : Tra rivelazioni e quasi inquietudine il lungo post di quel che non è stata la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors si arricchisce di nuovi elementi. Le ultime notizie che arrivano riguardano l’apertura di un procedimento disciplinare da parte della Confederazione calcistica del Sud America (CONMEBOL) nei confronti del River, indagato per verificare eventuali responsabilità dopo l’assalto al ...

Calcio - Pablo Perez sulla Finale di Copa Libertadores 2018 : “Se avessimo vinto ci avrebbero uccisi. Il medico non mi è mai venuto a vedere” : Quello che avrebbe dovuto essere una festa di tifo e passione si sta trasformando in qualcosa che con il Calcio non c’entra nulla. Ci riferiamo alla Finale di ritorno di Copa Libertadores 2018 tra Boca Juniors e River Plate. L’assalto dei tifosi del River al pullman della squadra avversario, prossimo al Monumental, ha rappresentato una delle pagine più nere del “Pallone”. E in attesa di sapere se e quando questo match ...

Copa Libertadores - River-Boca : si dimette il capo della sicurezza di Buenos Aires : Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors continua a far molto discutere dopo gli scontri che hanno portato al rinvio della finale di ritorno Il brutto episodio dell’assalto al pullman del Boca Juniors mentre si dirigeva sabato scorso allo stadio Monumental per disputare la finalissima di Copa Libertadores contro i cugini del River Plate, con il conseguente rinvio della partita, ha portato alle dimissioni di Martin Ocampo, ministro ...

Copa Libertadores - River-Boca farà la storia : oggi la decisione sulla data : Forse non se ne stanno rendendo conto, o forse si: ma i giocatori di Boca Juniors e River Plate stanno scrivendo già un pezzo di storia del calcio sudamericano e mondiale. La storia di un libro che si concluderà questa sera, alle ore 21 italiane, al Monunmental di Buenos Aires. Qualche anno fa la rivista The […] L'articolo Copa Libertadores, River-Boca farà la storia: oggi la decisione sulla data proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Copa Libertadores - Zanetti : “Ancora una volta ha vinto la violenza” : Javier Zanetti, 145 presenze con la Nazionale argentina, parla della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors rinviata dopo i gravi episodi di violenza prima del match in programma sabato scorso a Buenos Aires con l’assalto di un gruppo di tifosi al pullman del Boca e la successiva decisione del Conmebol di […] L'articolo Copa Libertadores, Zanetti: “Ancora una volta ha vinto la violenza” proviene da ...

Il comune di Genova si è offerto di ospitare la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors : Il consigliere delegato allo Sport del comune di Genova, Stefano Anzalone, ha inviato una lettera ai presidenti delle squadre di calcio argentine di River Plate e Boca Juniors per offrire la disponibilità della città a ospitare allo stadio Luigi Ferraris la

Calcio : il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 a Genova? Il Comune ci pensa… : Potrebbe sembrare una suggestione ma forse non lo è poi tanto. La notizia del rinvio della Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra Boca Juniors e River Plate ha attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori del mondo del Calcio. Al momento non si sa ancora se e quando questo match si disputerà. E, allora, da Genova arriva un’idea. Il Comune ligure, attraverso una lettera ufficiale inviata al presidente del Boca ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : quando si gioca? Tutte le ipotesi e le date. Domani la decisione : Ormai il fatto è acclarato: rinviato a data da destinarsi il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...

Copa Libertadores - ecco quando e dove potrebbe giocarsi il recupero di River-Boca : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors dovranno affrontarsi nella finale di ritorno dopo il doppio rinvio a seguito degli scontri di Buenos Aires Copa Libertadores, come noto la gara di ieri tra River Plate e Boca Juniors è stata rinviata a data da destinarsi a causa dei diversi scontri provocati dai tifosi in quel di Buenos Aires. L’assalto al pullman del Boca è stato probabilmente l’evento più significativo del ...

Copa Libertadores - il Boca chiede la vittoria a tavolino : “Le partite si vincono e si perdono sul campo, però sono il presidente del Boca e non posso parlare a titolo personale ma tutelare gli interessi del club. Abbiamo fatto un esposto di 15 pagine e mi auguro di avere risposta adeguata dalla commissione disciplinare della Conmebol“. In una conferenza stampa appositamente convocata il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici ha anticipato che chiederà la vittoria per 3-0 a ...

Il rinvio della Copa Libertadores 2018 : il presidente del Boca Juniors vuole la vittoria a tavolino : Ormai il fatto è acclarato: rinviato a data da destinarsi il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...