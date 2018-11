Controlli nel centro storico | due arresti e commercianti sanzionati

Rischio legionella - Controlli su impianti termici : diffusione e contagio : controlli sugli impianti termici per prevenire il Rischio legionella. Metodi di diffusione e contagio: seminario gratuito della categoria Termoidrauli

Corpo estraneo nell’omogeneizzato - Codacons : “Controlli sui cibi inadeguati” : “Si è accorta dalla «espressione insolita» della figlia di 6 mesi che in quel vasetto di omogeneizzati che la piccola stava mangiando c’era qualcosa che non andava e solo la prontezza della madre ha evitato che la neonata ingerisse un piccolo Corpo, probabilmente di materiale plastico, mischiato all’interno dell’alimento“: lo spiega il Codacons, in riferimento al caso denunciato in Friuli Venezia Giulia. “Quel ...

ISPRA : nel 2020 sarà azzerato il numero dei precari per la ricerca e i Controlli ambientali : L’ISPRA rafforza il proprio “capitale umano”: nei giorni scorsi, il Consiglio di Amministrazione dell’ISPRA ha approvato il Piano previsionale 2019, cui si lega l’allegato Piano del fabbisogno triennale di personale, una tra le azioni messe in campo dall’Istituto per dare maggiore concretezza alle nuove funzioni pubbliche indicate dalla legge e dal Ministro dell’ambiente, pur nella logica del contenimento della spesa pubblica. Con il nuovo ...

Sisma - umidità e muffa nelle casette - scattano i Controlli : "Oggi abbiamo compiuto i doverosi sopralluoghi nelle SAE , soluzioni abitative di emergenza, per le quali ci sono state segnalate difficoltà dovute soprattutto alla creazione di umidità e di muffe. ...

Controlli nel settore oleario : sequestrate decine tonnellate olio : Roma, 20 nov., askanews, - 105 aziende controllate, e 46 di queste risultate irregolari per violazioni di natura penale e amministrativa. Due denunciati, decine di tonnellate di olio extravergine di ...

Controlli al Parco Verde di Caivano : armi e droga nelle palazzine : I Carabinieri hanno compiuto un blitz di verifica al Parco Verde di Caivano (Napoli). Nel corso dell’operazione i militari hanno

Abusi edilizi : Controlli nel Fasanese : FASANO - Proseguono i controlli della Polizia municipale Fasanese in materia di urbanistica e di edilizia. Non passa mese, infatti, che gli agenti componenti lo speciale nucleo di Polizia edilizia ...

Fuggono ai Controlli dei Carabinieri e si schiantano in auto : 2 morti nel Bolognese : Due giovani sono morti nel Bolognese dopo essersi schiantati in auto contro un palo per sfuggire ai controlli di un posto di blocco dei Carabinieri. E' accaduto ad Argelato. Intorno alle 4 una pattuglia stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale in via dell’Industria quando è sopraggiunto un veicolo, una Range Rover, che alla vista dei militari, a 200 metri circa, ha frenato bruscamente, ...

Controlli antidroga tra i banchi di scuola - nei guai un 16enne. Trovate dosi di droga nel cortile

Milano : Controlli nella notte di Halloween su 45 soggetti ai domiciliari : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - E' stata una notte tranquilla, malgrado i festeggiamenti di Halloween, per 45 soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale, a Milano. Gli agenti del commissariato Comasina, impegnati nell'operazione 'Dolcetto o scherzetto', hanno condotto una serie

Cattivi odori - tosse e bruciori : Controlli dell'Asl nelle aule : Santa Maria a Monte: la dirigente della scuola media presenta un esposto anche a Comune, prefetto e forze dell'ordine. Le esalazioni dovute al pavimento bagnato causano problemi ai ragazzi

Controlli nelle attività commerciali etniche : scovati 11 lavoratori irregolari : immagine di repertorio Controlli nelle attività commerciali etniche anche in Provincia di Savona sono state scovate diverse irregolarità. L'attività si pone all'interno dell'iniziativa posta in essere ...

Modica - Controlli della Polizia nel territorio : impegnate 12 pattuglie : Proseguono i controlli straordinari nel territorio Modicano da parte della Polizia di Stato. Gli uomini del Commissariato di Modica, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno attuato il ...

Non c'è salmonella nei croissant Bauli. Grave errore dell'Asl di Salerno nei Controlli : È stato revocato il ritiro dal mercato dei croissant Bauli a lievitazione naturale con crema al latte, avvenuto lo scorso 30 settembre. Il lotto di produzione LA8312BR era stato giudicato a rischio di ...