Concorso 258 infermieri Roma | bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale

(Di martedì 27 novembre 2018) È statoil 23 novembre 2018 in, ildedicato al258, che saranno assunti presso varie aziende della regione Lazio. La delibera n.996 era stata già pubblicata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea di. I 258 posti, resi accessibili grazie al, saranno ripartiti in questo modo:49 posti verranno riservati al personale già in servizio, precisamente: 19 ASL Rieti, 9 ASL1, 6 ASL2, 10 ASL4, 1 ASL5, 4 ASL Viterbo. 209 posti non riservati così suddivisi di cui: 8 ASL Latina, 46 Policlinico Tor Vergata, 11 Policlinico Umberto I, 17 ASL1, 22 ASL2, 12 ASL3, 14 ASL5, 7 ASL6, 11 AOU S. Andrea, 46 Azienda San Camillo Forlanini, 15 Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata. Inoltre, bisogna ricordare che 58 di questi posti non riservati saranno ...