Con Samsung One UI la registrazione video richiederà un passaggio ulteriore

Cellularline vola in Borsa dopo accordo di distribuzione Con Samsung : Avvio di seduta in corsa per Cellularline , che brilla a Piazza Affari con un rialzo del 5,10% a 8,25 euro viaggiando in contro trend rispetto al mercato. La società ha annunciato che distribuirà la ...

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio dell'aggiornamento di sicurezza di novembre per i Samsung Galaxy A6 Plus, Galaxy A5 (2016) e Galaxy J6

La Next Mobile EConomy al centro della quarta edizione del Samsung Business Summit? : “Disrupt or be disrupted?” questa è la domanda che, secondo Samsung, le aziende dovranno porsi nell’immediato futuro per rimanere competitive in un mondo stravolto dalle ultime tecnologie. Per l’azienda coreana, che il 23 novembre darà il via alla quarta edizione di WOW (Wide Opportunities World), l’annuale Samsung Business Summit, è necessario che ogni realtà diventi attivamente ...

Samsung Health potrebbe sapere molto di più di quanto pensate sul Conto di Galaxy S10 : Se ci seguite costantemente, avrete notato che, nel grande mondo di leak e rumor , nelle ultime settimane è salita prepotentemente in cattedra Samsung , monopolizzando l'attenzione degli appassionati con due pezzi da novanta che nel prossimo futuro faranno ...

Samsung Galaxy S10 e compagnia bella potrebbero disporre di un modulo Fotocamere orizzontale. La notizia del presunto addio alla disposizione orizzontale presente sui Galaxy S9 arriva da Ice Universe che avrebbe interpretato uno screenshot di Samsung Health come prova provata del modulo orizzontale dei nuovi S10.

Brucia tutti il Samsung Galaxy S8 Con la patch di novembre : prima analisi sulla XXU4CRK1 : Ci apprestiamo a vivere un fine settimana davvero interessante per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 in Italia, in riferimento stavolta alle questioni software. Dopo essere stato protagonista di diverse offerte durante il periodo Black Friday 2018, soprattutto con Unieuro che l'ha proposto al pubblico a 369 euro, oggi torniamo a parlare di questo prodotto nell'ottica di un nuovo aggiornamento. No, non sto ...

Richiesta accettata e per i Samsung Galaxy Confermata la funzione cestino Con Android Pie : Ogni giorno emergono indicazioni davvero interessanti per gli utenti che si apprestano a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie a bordo del proprio Samsung Galaxy. Dopo il punto della situazione condiviso nella giornata di ieri tramite un articolo apposito, infatti, oggi 23 novembre possiamo analizzare più da vicino una funzione ulteriore che, per forza di cose, tra poche settimane verrà testata in primo luogo dal pubblico ...

Anche Samsung aderisce al Black Friday di oggi, 23 novembre, scontando del 25% tutto il catalogo del suo shop online: le offerte riguardano tutte le categorie di prodotti disponibili sul sito, smartphone, tablet Android e wearable compresi.

InConsistente il Black Friday Apple 2018 ufficiale : molto meglio quello Samsung : Più di qualcuno ha atteso con ansia il Black Friday Apple ufficiale partito sul sito del brand di Cupertino oggi 23 novembre, aspettandosi dignitosi sconti su iPhone e iPad. Purtroppo però la realtà dei fatti è ben diversa e dovremmo invece soffermarci sulla sola quantità e tipologia di carte regalo fornite in omaggio dal produttore. Ben altro discorso invece riguarda le proposte del concorrente Samsung che punta su reali e anche interessanti ...

La Samsung si è scusata Con i dipendenti ammalatisi di cancro - : La Samsung Electronics Co. ha fatto le sue scuse ufficiali a tutte le vittime di cancro ammalatesi durante la produzione di semiconduttori e display nelle sue fabbriche, riporta Korea Bizwire. Le ...

Problemi fotocamera del Samsung Galaxy Note 9 Con arresti improvvisi? Soluzione in arrivo : Tra i possessori di un Samsung Galaxy Note 9 alcuni hanno lamentano seri Problemi alla fotocamera bloccata del tutto, magari sul più bello quando si è in procinto di catturare lo scatto dell'anno o del secolo, come dir si voglia. Certo un errore del genere risulta ben poco accettabile per un top di gamma di fresca uscita e sul cocente bug è ora intervenuto lo stesso produttore con una sua personale dichiarazione sul personale forum ufficiale ...

Samsung Galaxy M20 sarà probabilmente il primo smartphone della nuova serie Galaxy M e secondo AnTuTu sarà dotato di un display Full HD+.

Android Pie Con One UI beta disponibile per Samsung Galaxy S9 e S9+ : I possessori di Galaxy S9 e S9+ sono fermi ad Android 8.0 da mesi con nient’altro che un paio di aggiornamenti di sicurezza per saziare il desiderio di un nuovo software. Dopo aver visto il lancio di Android leggi di più...