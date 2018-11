Compiono 25 anni le telecomunicazioni europee da satellite

Le gemelle più longeve d'Inghilterra Compiono 102 anni : Durante la loro lunga vita hanno assistito sia alla prima che alla seconda guerra mondiale, hanno visto succedersi quattro re e venti premier: stiamo parlando delle due gemelle più anziane di Inghilterra, Phyllis e Irene, che il 20 novembre compiono la veneranda età di 102 anni. Dopo essere rimaste entrambe vedove sono andate a vivere insieme, mangiando pesce e bevendo dei drink forti quali elisir di lunga vita. Il figlio della maggiore, Carl, ...

I 10 album cult che Compiono 50 anni nel 1969 : 6, Sly & Family Stone - Stand Un gioiello di soul-funky-rock e psichedelia, ancora oggi uno dei dischi più campionati dai produttori hip hop di tutto il mondo. Indimenticabili Don't Call Me Nigger, ...

ASSISI - Compiono 10 ANNI LE DONNE DEL 'PUNTO ROSA' : PERUGIA Presentato a palazzo Donini di Perugia il Calendario fotografico 2019 dell'associazione Punto Rosa di ASSISI, onlus impegnata sin dal 2009 nel territorio ASSISIate , e non solo, a sostegno di ...

I Puffi Compiono sessanta anni : Bruxelles festeggia : ... comincia l'avventura per aiutare le magiche creature blu a superare le trappole del terribile Gargamella: tra ologrammi, pozioni magiche, mappatura video e realtà virtuale, ci si immerge in un mondo ...

I Puffi Compiono sessanta anni : Bruxelles festeggia : ... comincia l'avventura per aiutare le magiche creature blu a superare le trappole del terribile Gargamella: tra ologrammi, pozioni magiche, mappatura video e realtà virtuale, ci si immerge in un mondo ...

Oggi i Metallica Compiono 37 anni : Ventisette anni fa a Los Angeles, il batterista Lars Ulrich e il cantante e chitarrista James Hetfield fondavano i Metallica: i due si erano conosciuti da poco grazie ad un'inserzione messa da Ulrich su una rivista locale. Dopo aver ingaggiato il bassista Ron McGovney e alcuni chitarristi che si sarebbero alternati per brevi periodi, iniziarono a provare nel garage del batterista. La prima formazione, oltre che da Ulrich, vide alla voce e alla ...

Bruxelles di tinge di blu : i Puffi Compiono 60 anni : Era il 1958 quando Peyo creò i buffissimi folletti blu destinati a diventare un fenomeno mondiale. Sono passati 60 anni e la sua Patria celebra il fumettista , morto nel 1992, e i suoi personaggi: i ...

Buon compleanno Puffi - i folletti blu nati dalla matita di Peyo Compiono 60 anni : Sono un fenomeno mondiale, con più di 50 milioni di fumetti venduti, una serie Tv di 272 episodi trasmessa in oltre 100 paesi, un canale YouTube tradotto in 41 lingue, 3 film e 4 parchi a tema: sono i Puffi, gli elfi blu nati dall’immaginazione del fumettista belga Peyo (nome d’arte di Pierre Culliford) nel 1958. Quest’anno Puffetta, Grande Puffo e gli altri magici abitanti della foresta, tagliano un traguardo importante: 60 anni di storia! Per ...

I Puffi Compiono 60 anni - ecco i "grandissimi" del calcio. LE FOTO : Buon compleanno Puffi! compiono 60 anni i folletti blu ideati dal designatore belga Pierre Culliford, in arte Peyo. Andiamo a riscoprire i migliori genietti del calcio, capaci di grandi imprese sul ...

I Puffi Compiono 60 anni e si mettono in mostra : 'Mondo Puffo' al museo del fumetto di Milano : I Puffi compiono 60 anni e si mettono in mostra. Al museo del fumetto di Milano, il WOW si celebra il mondo in blu, creato dalla matita del belga Pierre Culliford - in arte Peyo - che nel 1958 creò il ...

I Puffi Compiono 60 anni e festeggiano a Bruxelles : Milano, 23 ottobre 2018 – Sono un fenomeno mondiale, con più di 50 milioni di fumetti venduti, una serie TV di 272 episodi trasmessa in oltre 100 paesi, un canale YouTube tradotto in 41 lingue, 3 film e 4 parchi a tema: sono i Puffi, gli elfi blu nati dall’immaginazione del fumettista belga Peyo (nome d’arte di Pierre Culliford) nel 1958. Quest’anno Puffetta, Grande Puffo e gli altri magici abitanti della foresta, tagliano un traguardo ...

Fabri Fibra e Eminem oggi Compiono gli anni - qualche anno fa stavano per incontrarsi : oggi, 17 ottobre 2018, non è un giorno qualunque per gli appassionati di hip hop. Non lo è mai il 17 ottobre, dato che esattamente 46 anni fa a St. Joseph nasceva Marshall Mathers, noto ai più come Eminem, sicuramente il rapper bianco per eccellenza [VIDEO], oltre che essere a livello globale uno dei più iconici e rappresentativi artisti hip hop di sempre. Quattro anni più tardi, sempre il 17 ottobre, nasceva a Senigallia Fabrizio Tarducci, ...

I Nocs Compiono 40 anni - il video-omaggio per l'anniversario : ll Nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia di Stato festeggia oggi 40 anni dalla sua fondazione, nel suggestivo Centro Polifunzionale - Scuola Tecnica di Spinaceto - dove il nucleo di ...

Buon compleanno Officine : gli artigiani della cultura Compiono 20 anni. Una città - una storia e una famiglia : Ha inoltre coprodotto alcuni dei propri spettacoli con altri soggetti toscani, come Teatro Popolare d'Arte e Il Teatro delle Donne. Tra le produzioni e co-produzioni più importanti c'è sicuramente il ...