Commissione Bilancio ARS | approvato il DEFR | Savova | FI | | Finalmente abbiamo ripreso il

Commissione Ue : Legge di bilancio 'non fa bene al popolo' italiano : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sostiene che le 'drammatizzazioni' della sfida tra Ue e Italia finiranno per recare danni alle economie di entrambe le aree.

Celli : lunedì 26 Commissione Trasparenza su bilancio Ama : Roma – "E' stata fissata per il prossimo lunedi' 26 novembre alle 11.30 la commissione Trasparenza sul bilancio di Ama da me richiesta e sollecitata nei giorni scorsi. La prossima settimana arriva nelle commissioni il bilancio previsionale di Roma Capitale, mentre e' ancora stallo sul consolidato". "Segno evidente che la partita con Ama non e' ancora chiusa e l'incertezza regna sovrana.

Legge di Bilancio - Commissione Ue la boccia : “Raccomandata procedura per deficit eccessivo basata sul debito” : Come previsto, la Commissione europea ha respinto la manovra italiana e raccomandato l’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo basata sul debito. “La nostra analisi di oggi – rapporto 126.3 – suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato”, scrivono i commissari. “Concludiamo che l’apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi ...

La Commissione europea ha bocciato la legge di bilancio dell’Italia : La Commissione europea nella mattinata di oggi ha definitivamente rigettato il documento programmatico di bilancio del governo italiano per il 2019. L'esecutivo comunitario ha anche adottato il rapporto sul debito, aprendo così la strada a una procedura di infrazione per deficit eccessivo nelle prossime settimane.Continua a leggere

Palermo - in Commissione Bilancio si parla di Interporti siciliani : A Palermo, in Commissione Bilancio, si è parlato di Interporti siciliani e del nesso con il porto di Gela. L'iter giunto quasi alla conclusione

Interporti siciliani - in Commissione Bilancio audizione dei vertici societari - Mancuso - FI - : "Il collegamento che avranno con il porto di ... : "Siamo alla conclusione di un iter che finalmente trova riscontro non solo nella politica ma anche negli operatori sul territorio come appunto la Società Interporti siciliani " afferma il

Legge di bilancio - Tria : “Sono preoccupato per lo spread”. I vicepremier : “Scenderà dopo la decisione della Commissione Ue” : La fiducia dei vicepremier, la preoccupazione del ministro dell’Economia. Mentre si attende la bocciatura della Legge di bilancio da parte di Bruxelles, che domani dovrebbe aprire una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, dentro il governo le fibrillazioni sui mercati – con lo spread schizzato oltre i 330 punti nei confronti del Bund tedesco – vengono vissuti con stati d’animo diversi. Giovanni ...

Legge di bilancio - occhi puntati sulla risposta della Commissione UE

Manovra - inammissibili più di 1000 emendamenti su 3.600. La Commissione Bilancio lavorerà su 700 “segnalati” : Sono 1.014 gli emendamenti alla legge di Bilancio dichiarati inammissibili dalla Commissione Bilancio della Camera: 374 per estraneità di materia e 640 per mancanza di coperture. La scrematura, fatta su un totale di 3.626 proposte di modifica, ne lascia sul tavolo 2.612. I lavori della Commissione si concentreranno comunque sui 700 emendamenti che saranno segnalati dai gruppi parlamentari. Il termine per individuare quelli ritenuti più ...

Baruffe in Commissione Bilancio : Altoatesino di nascita ma padovano d'adozione, laureato in Economia e politiche pubbliche all'Università di Modena, coi suoi ventisette anni anni è uno dei deputati più giovani della legislatura. E' ...

Siparietto in Commissione Bilancio - si spegne il microfono di Tria. Borghi : “Questa volta non sono stato io” : Durante l’audizione del Ministro dell’Economia si ripete un episodio che ricorda quando il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi spense il microfono al ministro Giovanni Tria. Questa volta, inavvertitamente, è il ministro stesso a spegnerlo mentre risponde alle domande di deputati e senatori. Allora Borghi prende parola per ironizzare: “Questa volta non sono stato io” e Tria sorride: “Non sei stato ...