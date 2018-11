Commissione approva nuovo regolamento polizia urbana di Modica

Commissione Bilancio ARS - approvato il DEFR - Savova - FI - : Finalmente abbiamo ripreso il cammino : Palermo, 27/11/2018: Questa mattina in II Commissione è stato approvato il Documento di economia e finanza regionale , DEFR , per gli anni 2019-2021, con la relativa Nota di aggiornamento. "Il Documento è stato approvato con alcune prescrizioni da parte della Commissione , che saranno ...

Scuola - Di Maio vuole smantellare la #buonascuola : l’emendamento approvato in Commissione Istruzione : Novità sulla Scuola confermate dal vicepremier Luigi Di Maio che ha parlato dell’emendamento presentato dal partito pentastellato alla Commissione Istruzione e che ha incontrato voto favorevole. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha illustrato il contenuto dell’emendamento che prevede l’introduzione del tempo pieno in tutte le scuole primarie: un aspetto che, tra l’altro, venne messo in evidenza anche dal ...

Carcinoma Epatocellulare : la Commissione Europea approva cabozantinib per il trattamento : Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) ha annunciato oggi che la Commissione Europea (CE) ha approvato cabozantinib 20, 40, 60 mg come monoterapia per il Carcinoma Epatocellulare (HCC) negli adulti precedentemente trattati con sorafenib. L’approvazione permette la commercializzazione di cabozantinib per questa indicazione nei 28 Stati membri dell’Unione Europea, in Norvegia e Islanda. “L’approvazione di cabozantinib da parte della Commissione Europea ...