Come cambia il reddito di cittadinanza

Pace fiscale : dai maxisconti alla rottamazione-ter - ecco Come cambia il condono : La commissione Finanze del Senato ha modificato il testo sul decreto fiscale che oggi verrà votato in Aula al Senato. Approvato il maxisconto sulle liti con l'Agenzia delle entrate e confermata la rottamazione-ter per i piccoli ritardi, così come è passata la sanatoria degli errori formali, ma senza la violazione per il quadro RW. Al momento, però, ha rifiutato il "saldo e stralcio" delle cartelle e la dichiarazione integrativa speciale.Continua ...

[Il retroscena] La difficile retromarcia di Salvini e Di Maio. Ecco Come cambia la Manovra : "Conti non esatti - spenderemo 3-4 miliardi in ... : Anche il governo del cambiamento, infatti, sembra volersi cimentare con il più classico dei riti: l'assalto alla diligenza, cioè la legge di bilancio, un must della cronaca parlamentare. Borghi, che ...

Maturità 2019 - Come sarà il nuovo esame : scritti e orale - tutti i cambiamenti : Sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono stati pubblicati i quadri di riferimento per lo svolgimento dell'esame: tra le principali novità, l'eliminazione della terza prova. Il Ministro Bussetti: "Tracce saranno corrispondenti con percorso studi".Continua a leggere

Pensioni anticipate e Quota 100 : ecco Come potrebbe cambiare il divieto di cumulo : Che l'attività di limatura degli interventi sia febbrile lo dimostrano le ultime notizie di cronaca riguardanti lo scontro con Bruxelles ed il possibile slittamento della Quota 100 ad aprile. Ma ...

Fallimento della farmacia Lupacciolu di Olbia - lo sfogo del dottore : 'Come è cambiata la mia vita' : Il caso della farmacia Lupacciolu di Olbia. La vicenda Lupacciolu è un caso complesso. Si va dalle presunte anomalie della banca che hanno portato al Fallimento della farmacia , agli episodi che si ...

Come si leggono i grafici sul cambiamento climatico? : (Immagine: Getty Images) Temperature medie in inesorabile aumento. Ghiacciai che si sciolgono, livello del mare che sale. Eventi estremi sempre più frequenti e catastrofici. Gli effetti del cambiamento climatico sono tutto intorno a noi, e le previsioni per il futuro, Come vi abbiamo più volte raccontato, sono tutt’altro che rosee. E la colpa è solo nostra: sono le attività umane, in particolare le emissioni di gas serra nell’atmosfera, a ...

Serie A Basket – Ecco Come cambia la classifica dopo i risultati della 8ª giornata : Milano vince di misura su Cremona, Venezia non molla e rimane in scia: la nuova classifica dopo l’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket Spettacolo ed emozioni dopo l’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket, che non regala tuttavia scossoni in testa alla classifica. Milano supera di misura Cremona e resta al comando, con Venezia subito dietro dopo il successo su Avellino. Varese aggancia al terzo posto ...

F1 Abu Dhabi - Pirelli : «Interessante vedere Come cambia la strategia» : YAS MARINA - Undicesima pole position stagionale per Lewis Hamilton, a Yas Marina. Il campione del mondo ha anche centrato il nuovo record del circuito, ottenuto in 1'34"794 su P Zero Pink hypersoft: un secondo e mezzo più veloce della pole 2017. E' quanto evidenziato nella consueta analisi di ...

Le città del futuro - Come cambiano i centri urbani - : Le sfide per la nuova rivoluzione urbana che attendono tutti noi per trasformare le città in luoghi di democrazia, innovazione e creatività.

Le città del futuro - Come cambiano i centri urbani : Le città del futuro, come cambiano i centri urbani Le sfide per la nuova rivoluzione urbana che attendono tutti noi per trasformare le città in luoghi di democrazia, innovazione e creatività. Parole chiave:

Bocciatura Ue : Come potrebbe cambiare la manovra : ... ma quello che praticamente nessuno crede che la politica del governo sia in grado di contrastare il rallentamento dell'economia e di tenere il deficit sotto controllo. […] Del resto, nessuno nel ...

Forum Agenti Milano - Come cambia la professione : Presso Fiera Milano si è svolto il Forum Agenti Milano, evento unico nel mondo dedicato ai colloqui di ricerca Agenti di commercio. "come cambia la professione tra adempimenti burocratici e tendenze ...

Dal bonus bebè alle tasse sulle sigarette : Come cambia il decreto legge fiscale : Un nuovo pacchetto di emendamenti ha rivoluzionato una buona parte del decreto legge collegato alla manovra economica: ecco...

I conti correnti ai "raggi x". Come cambiano i controlli : Con il decreto fiscale la Guardia di Finanza avrà accesso alla Superanagrafe sui dati che riguardano i conti correnti di cui è già in possesso l'Agenzia delle Entrate. Di fatto le fiamme gialle, ...